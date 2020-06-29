ЄС відправляє в Україну літак з допомогою постраждалим від повені



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Вид на затоплені селища на Івано-Франківщині

Літак уряду Італії доставить постраждалому населенню в Україні насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензопили, електрогенератори і намети

Євросоюз продовжує мобілізувати екстрену допомогу Україні у зв'язку з повенями на заході країни. Відповідну заяву було зроблено сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

«Сьогодні літак, який був наданий урядом Італії, доставить в Україну насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензинові пили, генератори та намети для постраждалого населення. Протягом вихідних днів Швеція оголосила про намір надіслати в Україну протиповеневі бар’єри, шланги для відкачування води та технічних експертів», - сказав речник Єврокомісії з питань бюджету, людських ресурсів, гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Балаш Уйварі (Balazs Ujvari).

Нагадаємо, 25 червня Координаційний центр ЄС з надзвичайних ситуації (Emergency Response Coordination Centre - ERCC) отримав запит від України по допомогу в подоланні наслідків повені, що вразила південно-західні райони країни. Перелік матеріалів та спеціального обладнання, яке ЄС надсилає в Україну, сформований за цим запитом. Єврокомісія допомагає Україні оцінювати масштаб лиха та завданої шкоди з використанням супутникової картографічної системи ЄС Copernicus.

За станом на 29 червня у чотирьох західних областях України – Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській, - залишаються підтопленими через негоду 70 населених пунктів. За даними ДСНС України, таких постраждалих від повені населених пунктів було 349. На сьогодні залишаються зруйнованими 150,5 км автодоріг та 83 мости, при цьому стихія пошкодила 582 кілометри доріг та 220 мостів.

До слова, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.

Як відомо, 27 червня глава МВС Арсен Аваков заявив, що гостра фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб.

Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Джерело: Укрінформ