Польща передала Україні та Молдові гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом



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Транспорт з урядовою допомогою для Києва і Кишинева вирушив сьогодні, 24 червня, з Варшави. 12 вантажівок вирушать до України, чотири – у Молдову

Гуманітарний вантаж складається з захисних масок та шоломів, дезінфікуючих засобів, спеціального захисного взуття та спецодягу - ЗМІ

Уряд Польщі передав Україні та Молдові гуманітарну допомогу для підтримки у боротьбі з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що гуманітарний вантаж складається з захисних масок та шоломів, дезінфікуючих засобів, спеціального захисного взуття та спецодягу.

«Транспорт з урядовою допомогою для Києва і Кишинева вирушив сьогодні, 24 червня, з Варшави. 12 вантажівок вирушать до України, чотири – у Молдову. Гроші на придбання засобів захисту для боротьби з коронавірусом також надали польські компанії, які присутні на українському ринку, зокрема, PKO BP, Orlen, PGNiG, PZU та Polfa Tarchomin. Польський національний фонд пожертвував 5 тис. шоломів», - йдеться у повідомленні.

Глава Національної податкової адміністрації Маґдалєна Жечковська сказала, що залучення уряду до боротьби зі світовою епідемією є знаком солідарності Польщі.

Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський зазначив, що допомога, яку Польща сьогодні направляє в Україну та Молдову, - це «підтримка наших найближчих друзів», і підтримка цих країн є частиною польської політики у рамках Східного партнерства.

«Ми хочемо, щоб країни Східної Європи та країни Центральної Європи разом утворили один союз і щоб вони врешті співпрацювали також у межах Європейського Союзу», - зазначив Павел Яблонський.

Як вже відомо, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 39014

Хворіють 20554

Одужали 17409

Померли 1051

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Нагадаємо, станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.