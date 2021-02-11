Чи отримає Україна 600 млн євро кредиту? Євросоюз виставив вісім умов (документ)

У липні 2020 року Європейський Союз та Україна підписали угоду про надання макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро

Щоб отримати другий транш, Україна має впровадити реформи і покращити функціонування ринку газу

Україна розраховує одержати другий транш позики на суму 600 млн євро від Європейського Союзу у рамках макрофінансової допомоги.

Про це повідомило Міністерство фінансів України у відповіді на запит «Главкома».

У документі сказано, що 9 грудня 2020 року Україна одержала першу частину позики на суму 600 млн євро, який було зараховано до загального фонду державного бюджету. Натомість другий транш кредиту може надійти не раніше ніж через три місяці після першого. При цьому, щоб його отримати, Україна повинна виконати конкретні умови.

Всього їх нараховується вісім:

Підвищення прозорості та ефективності медичних закупівель. Впровадження реформи податкової та митної адміністрацій і реалізації планів податкової та митної реформ. Посилення незалежності, доброчесності та ефективного функціонування судової влади. Посилення прозорості та ефективності системи державного управління та незалежності й ефективності роботи антикорупційних органів і прокуратури. Розширення повноважень приватних виконавців та продовження роботи з відновлення активів у державних банках. Ухвалення у першому читанні проєкту закону про створення нового агентства (органу) для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів. Запровадження нормативно-правової бази корпоративного управління для державних підприємств. Покращення функціонування ринку газу в Україні.

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Нагадаємо, що 23 липня 2020 року у Брюсселі Україна підписала з Європейським Союзом кредитну угоду з отримання макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро.

За даними урядового порталу, позику надано під 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року.