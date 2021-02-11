Меморіал «Бабин Яр»: Київрада сьогодні голосуватиме за проєкт російського режисера-садиста

Пам'ятайте. Кнопку натиснете за секунду, а відмиватись потім будете роками

Сьогодні на голосування Київської Міської Ради, серед десятків інших питань, винесли оці, що на скріні.

В принципі адреси і назви БФ нікому ні про що не говорять.

Але.

А ви знали, що сьогодні Київрада голосуватиме за проект меморіального комплексу російського збоченця Хржановського з фінансуванням російському олігарху Фрідману і компанії?

Знали?

І я не знав донедавна.

Чомусь широко це питання не анонсувалося.

Чомусь все робиться в таємниці.

І сьогодні це могло б стати неприємним сюрпризом для багатьох людей, які обурені наявністю російського режисера-садиста у проекті музейного комплекса Бабин Яр, які зараз робиться за російські гроші.

Це дічь. І сьогодні відбудеться злочин проти здорового глузду та проти української інформаційної безпеки.

Тут Yanina Sokolova розписала в деталях

Тут в контексті «меморіалу» Притула.

Часу відреагувати мало, тому треба діяти оперативно, активно та гучно.

Ми маємо зараз донести максимально зрозуміло до депутатів Київради, що це дуже погане рішення. Це рішення нашкодить Україні та Києву.

Тому тегайте всіх депутатів яких знаєте. ЄС, Голос, Слуги, Єдність, УДАР.

Дайте їм зрозуміти, що той хто проголосує за це рішення втратить нашу довіру, повагу та підтримку. Така людина перейде на іншу сторону і буде нам чужою.

Я говорю абсолютно серйозно. Сьогодні важливе голосування. Його треба провалити.

Тегаю кого знаю, а ви потегайте своїх депутатів будь ласка. Vasyl Popatenko Zhenya Kuleba Alina Mykhailova Max Nefyodov Тарас Козак Gregory Malenko)

Пам'ятайте. Кнопку натиснете за секунду, а відмиватись потім будете роками.

За репост буду дуже вдячний, це важливо.

Читайте також:

Джерело: блог Романа Сініцина

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.