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    У Брюсселі сьогодні збереться Рада асоціації Україна-ЄС: про що говоритимуть

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    Шмигаль і Боррель візьмуть участь у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі - У Брюсселі сьогодні збереться Рада асоціації Україна-ЄС: про що говоритимуть
    Шмигаль і Боррель візьмуть участь у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі
    Фото: Фейсбук Дениса Шмигаля

    За результатами засідання буде ухвалена спільна заява

    Сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС за участю глави українського уряду Дениса Шмигаля та віце-президента Європейської комісії - високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

    Початок роботи Ради асоціації Україна-ЄС під головуванням Борреля запланований о 15:30 за Києвом. Наприкінці зустрічі, близько 18:15, учасники переговорів зроблять заяву для преси.

    Відомо, що засідання Ради асоціації відбуватиметься у розвиток домовленостей, досягнутих під час 22-го саміту Україна-ЄС, що відбувся 6 жовтня минулого року. Під час зустрічей передбачається узгодження низки подальших спільних кроків для практичної реалізації домовленостей саміту.

    Йдеться, зокрема, про запуск процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди, подальшого просування з питань цифрової економіки, зеленого курсу, укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA - так званий промисловий безвіз), а також визначення конкретних часових термінів проведення першого засідання кібердіалогу Україна-ЄС у 2021 році.

    У межах засідання сторони також обговорять прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, реалізацію широкого порядку денного реформ в Україні та визначать спільні кроки, спрямовані на подальший розвиток політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.

    Окрему увагу буде приділено протидії триваючій збройній агресії Росії, а також безпековій та гуманітарній ситуації, передусім у контексті пандемії Covid-19, на тимчасово окупованих територіях в Криму та на сході України.

    За результатами засідання буде ухвалена спільна заява.

    Нагадаємо, що Україна та ЄС домовилися про спільний проєкт щодо запуску освітньої програми для українських держслужбовців «Проект розбудови спроможності Natolin4Capacity». Напередодні віце-прем’єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та єврокомісар Олівер Варгеї підписали відповідний лист.

     

    Теги: ЄС Єврокомісар Асоціація з ЄС Україна уряд Денис Шмигаль
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