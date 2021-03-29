Чи зростатимуть ціни на хліб? Президент Всеукраїнської асоціації пекарів пояснив ситуацію

Урядовці ведуть переговори з учасниками ринку

Утримати ціни на хліб в умовах різкого зростання вартості сировини дуже важко. Цю ситуацію обговорив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко з директором союзу «Борошномели України» Родіоном Рибчинським та міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорем Петрашком. Тараненко в інтерв’ю «Главкому» розповів про результати розмови.

Тараненко зазначив, що експерти підняли тему забезпечення продовольчої безпеки і утримання цін на соціально значущі продукти. «Досягнуто порозуміння, що виробники хлібобулочних виробів у змозі забезпечити ринок якісною продукцією в повному обсязі, в той же час вони не мають можливості утримати ціни в умовах різкого зростання вартості сировини», – повідомив він.

Тараненко уточнив, що в процесі переговорів уряду з виробниками, переробниками i торговими мережами, важливим залишається питання стримування цін.

«Вичікують зараз не лише дрібні фермери, а навіть Державна продовольчо-зернова корпорація України. Чинні контракти з продажу зерна виконуються, але надлишки – ні, не продають. Чекають», – сказав він.

Також фахівці обговорили питання створення запасів: якщо хтось боїться, що на держпідприємствах зерно вкрадуть або з'їдять миші, то нехай зберігає пшеницю на приватних підприємствах.

«Нехай там створюється стратегічний запас. Всім добре. Приватникам платять за зберігання i охорону. Держава купує на нижньому піку ціни, умовно, 700 тис. тонн зерна (саме такий запас необхідний виробникам хлібобулочних виробів, які працюють офіційно). Ось порахуємо. Ціна за тонну зерна в серпні була до 6,6 тис грн. В кінці 2020 року – вже більше 9 тис грн. На такій різниці державі можна прекрасно окупити і зберігання, та переробку. І навіть заробити. Зараз вже ціна близько 11 тис грн за тонну», – пояснив Тараненко.

Раніше директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів, що в українських магазинах виростуть ціни на хліб та хлібобулочні вироби. Експерти очікують навесні зростання цін на борошно, хліб, бакалію, соняшникову олію і борщовий набір.