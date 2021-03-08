Чому все так подорожчало: фахівці дали прогноз цін на продукти до кінця весни

Ціни кусаються і псують настрій на свята. Слідом за свининою і яйцями буде подорожчання борошна, хліба і бакалії

З початку року в Україні помітно подорожчали продукти харчування. За даними Держслужби статистики, в січні ціни на їжу зросли на 1,4% порівняно з груднем 2020 року і на 5,9% рік до року. Економісти оцінюють, що в лютому ціни збільшилися ще на 1,2-1,5%.

Чому це відбувається, а також, які продукти можуть подорожчати найбільше читайте далі.

Що в січні-лютому подорожчало найбільше

Використовуючи дані Держстатистики, розрахунки експертів Економічного дискусійного клубу і моніторинг сайтом «Сьогодні» супермаркетів і продовольчих ринків Києва, ми визначили ТОП-5 продуктів, які за січень і лютий зросли в ціні найбільше.

На першому місці за зростанням цін, як і раніше, курячі яйця, вартість яких за рік підвищилася майже вдвічі: одне яйце вже коштує понад три гривні. Начебто набагато подорожчав за два місяці борщнабір (капуста, морква, цибуля, буряк, картопля). Але в абсолютних цінах зростання невелике, трохи більше, ніж на 1,2 грн за кіло «збірної солянки», передусім за рахунок капусти, ціни на яку в лютому знизилися приблизно на 1 грн/кг (до 4,5 грн/кг). Причина здешевлення «качанів» – погіршення їхнього товарного вигляду і поява на прилавках доступною молодої капусти. Остання хоч і дорожча вп’ятеро торішньої капусти, але попитом користується.

Значно подорожчало в лютому свиняче м’ясо, яке, за даними Держстатистики, за 2020 рік подешевшало на 3% (на 3,5 грн/кг). За даними Асоціації «Свинарі України», закупівельні ціни на свинину в лютому збільшилися на 20%, до 46 грн/кг в живій вазі, що позначилося на роздрібних цінах.

Тривало зростання цін на цукор, і почало дорожчати борошно, але поки не набагато, в межах 1-1,2 грн/кг.

Ціни на продукти, що мають найбільший попит

Ми також порівняли, як за 2020 рік змінилися ціни на продукти, що мають найбільший попит.

Як видно, їжа повсякденного попиту серйозно подорожчала. Рекордсменом виявився цукор – зростання цін на 46%, або на 6,5 грн/кг. Дорога і гречана крупа – зростання на 35%, або майже на 10 грн/кг. Подорожчали яйця: на 30%, або на 6,5 грн/десяток. Зауважимо, що влітку минулого року десяток яєць коштував близько 17 грн, ціни почали зростати з осені.

На 22%, або майже на 10 грн/л, до 42 грн/л, подорожчала за рік соняшникова олія. У січні цього року зростання цін на неї тривало, дійшовши до 44 грн/л. Так дорого – 1,6 долара за літр у перерахунку на світові ціни, олія ніколи не коштувала. Її ціна у нас майже зрівнялася з імпортною оливковою олією – 250 грн за 5-літрову каністру, або 50 грн/л.

Але було і зниження цін. Борщнабір подешевшав на 25%, курятина (тушки) – на 6%, свинина – на 3%. Практично не змінилася ціна на горілку – пляшка коштує трохи дорожче 92 грн.

Чому дорожчає їжа

Економісти пояснюють стрімке подороженіе «харчів» двома головними факторами.

Перший, за словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, зовнішній: це глобальне зростання цін на продукти в світі.

«Нещодавно ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) оприлюднила індекси зростання цін на основні продукти харчування 2020 року, – аналізує Олег Пендзин. – А Україна зараз повністю інтегрована у світовий ринок продовольства. Соняшникова олія в світі за рік подорожчало на 27,6%, зерно – на 15,1%, молоко – на 8,8%. Цукор коштує дешевше на 13%, ніж наприкінці 2019 року, але з квітня по грудень 2020 року було майже двократне зростання вартості. А ось м’ясо подешевшало за рік на 5,7%. Але не тому, що його перевиробництво, а навпаки – воно занадто дороге, тому малодоступне значній кількості населення планети».

Олег Пендзин пояснив, чому за рік так подорожчали багато продуктів: урожай був гірший за минулорічний, при цьому низка країн, передусім Китай з його півторамільярдним населенням, проголосив політику «переходу до ситого життя». І почав активно закуповувати до держрезервів зерно кукурудзи, олію (основні українські експортні агротовари) і інше продовольство.

Подорожчання зерна і кормів з нього призвело до зростання цін на продукти тваринництва. Олег Пендзин навів приклад: якщо влітку 2020 року собівартість одного курячого яйця була 1,7 грн, то взимку 2021 року – вже 2,5 грн. Причини – подорожчання на 60% ціни комбікормів, зростання на 20% мінімальної зарплати і підвищення вартості енергоносіїв, насамперед природного газу.

Голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко також говорить, що на зростання цін на продукти в Україні вплинули світові тенденції і підвищення мінімальної зарплати. Заробітки зросли як в бюджетній сфері, так і в приватному секторі. Це підтримало споживчий попит і стимулювало подорожчання найходовіших продуктів.

«Світові ціни на продовольство на тлі коронакризи рекордно зросли. На внутрішньому ринку України це почало позначатися з березня минулого року, коли багато країн стали резервувати продовольство. Ціни на зернові, олійні культури пішли вгору, в тому числі у нас. Була й інша величезна проблема через коронакризу – проблема логістики. Багато країн стали обмежувати ввезення-вивезення продукції», – пояснив Олексій Дорошенко.

На що зростуть ціни навесні

Олег Пендзин каже, що яйця продовжать дорожчати, особливо напередодні Великодня (цього року 2 травня).

«З урахуванням логістики та торгової націнки яйце вже не може коштувати дешевше 3,5 грн/шт., – підрахував Олег Пендзин. – Також починається весняне подорожчання овочів і фруктів. Вони коштуватимуть менше, ніж рік тому, але більше, ніж у січні. Молокопродукти і м’ясо дорожчати не будуть, можуть навіть подешевшати».

А ось зростання цін на цукор уряд цілком зможе зупинити і навіть знизити, якщо пригрозить його виробникам можливістю завезення в Україну за квотою 250 тис. т тростинного цукру, яка не була реалізована вже кілька років.

Олексій Дорошенко очікує, що зростання цін на яйця навесні зупиниться через зниження на них попиту. Але зате прискориться подорожчання борошна, макаронів, хлібобулочних виробів і круп, що вже почалося. Їхня ціна поступово піде вгору, оскільки покупці переорієнтуються з дорогої гречки на дешевші крупи: пшоно, горох та ін. Продовжать дорожчати цукор і соняшникова олія.

«Ми побачимо навесні продовження січневих і лютневих процесів, – каже Олексій Дорошенко. – Інфляція за січень і лютий становитиме не менше 2,5% (у січні було 1,4%), тому запланований річний показник інфляції може бути досягнутий уже за підсумками вересня-жовтня».

Висновки

Експерти точно очікують навесні зростання цін на борошно, хліб, бакалію, соняшникову олію і борщнабір. Їхні прогнози розходяться стосовно зростання цін на яйця і цукор. Аналітики не дають довгострокових прогнозів щодо цін, оскільки поки не ясно, яким виявиться урожай, чи буде третя хвиля пандемії коронавірусу. Але кажуть: якщо ситуація піде за песимістичним сценарієм, це призведе до подальшого зростання цін на продовольство.