В Україні прогнозують зростання цін на хліб

Причиною зростання вартості продукту стало подорожчання електроенергії та газу

В українських магазинах виростуть ціни на хліб та хлібобулочні вироби.

По це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Причиною зростання вартості продукту стало подорожчання електроенергії та газу. Саме це один із факторів, який впливає на собівартість, яка зміниться на 10-15%. Крім того, ціна преміальних сортів хліба та кондитерської продукції зросте на 20-25%.

Причина – збільшення закупівельних цін на зернові.

«Поки від суттєвого та швидкого зростання вартості хліба споживача захищає декларування цін торгівлею», - написав Дорошенко

За його словами, в уряді думають, як не допустити подорожчання хліба. Утім, через інтервенції з державного резерву та Аграрного фонду це зроблять не швидко.

Як повідомлялося, стало відомо, яка країна найбільше скупляла українське зерно минулого року.

Україна з початку маркетингового року (липень 2020 червень 2021) попри значно менший врожай продовжує активно експортувати зерно.

Нагадаємо, аграрії висміяли Українську зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна.

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