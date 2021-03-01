Тривожні прогнози збулись. Україна вивезла своє зерно, аби почати імпортувати чуже

Імпорт пшениці до України зріс всемеро

Попри численні застереження експертів, Україна у 2020-2021 маркетинговому році не стала обмежувати експорт свого зерна, і тепер як наслідок вона істотно збільшила імпорт пшениці. Зернові переважно закуповувуються тепер в Білорусі, дані про це оприлюднили аналітики профільного агентства «АПК-Інформ».

Так, згідно з даними митної служби України, у період із липня по січень поточного сезону в країну було імпортовано 14,5 тис. тонн зернових на суму 118,6 млн грн., що всемеро перевищує показник аналогічного періоду сезоном раніше (2,1 тис. тонн). Також показник у 6,6 раза перевищує підсумок усього 2019-2020 маркетингового року (2,2 тис. тонн).

Зазначене зростання закупівель переважно обумовлене істотним підвищенням внутрішніх цін на пшеницю в Україні. «Із зазначеного обсягу близько 93% (13,4 тис. тонн в абсолютному вираженні) було придбано в Білорусі на суму 70,9 млн грн у період із жовтня 2020-го по січень 2021-го. Відповідно, середня розрахункова вартість тонни зернової склала 5 278 грн. Водночас середня ціна попиту на продовольчу пшеницю 3 класу на внутрішньому ринку України на базисі СРТ в зазначений період зросла із 6 950 грн/т до 8 900 грн/т», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України погодило з учасниками зернового ринку обсяги експорту пшениці на 2020/21 маркетинговий рік – 17,5 млн тонн.

Водночас із врожаєм зернових-2020 були проблеми. Аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур). Для озимини сніг – це «подушка безпеки», волога, запорука нормального розвитку і захист від шкідників.

Уже в травні в ключових хлібних областях країни (Херсонська, Одеська, Миколаївська) ситуація з озимими була вкрай складною – пропало більше половини сходів. Влітку посуха на Півдні не відступила. Середня урожайність пшениці і ячменю торік була на 30% нижча за звичайну.

Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» закликали президента та уряд обмежити експорт зерна – інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів. Однак уряд вирішив експорт зернових не обмежувати – це призвело до того, що Україна вже нарощує імпорт пшениці.

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