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    Чиновник з Офісу президента покарав дівчинку, яка образила його сина (відео)

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    Гонтарук каже, що рознімав дітей і захищав 8-річного сина від нападу - Чиновник з Офісу президента покарав дівчинку, яка образила його сина (відео)
    Гонтарук каже, що рознімав дітей і захищав 8-річного сина від нападу
    Скріншот фото: відео «Надзвичайні Новини»

    Дитячий конфлікт за участю чиновника з Офісу президента переріс у дорослий скандал

    Головного консультанта департаменту з питань гуманітарної політики Офісу президента Олександра Гонтарука звинувачують у нападі на дівчинку. Він сам розповідає, що захищав сина від нападу, повідомили «Надзвичайні Новини».

    Анна Маляревич заявила, що сусід напав на її 12-річну дочку на дитячому майданчику.

    За її словами, дівчинка грала з подругами, коли чоловік схопив її за куртку й почав на неї кричати.

    Гонтарук каже, що рознімав дітей і захищав 8-річного сина від нападу. Він запевняє, що його сина почали ображати. Чоловік визнає, що після цього тріпав дівчинку, але каже, що в цей момент просив її припинити цькування сина й погрожував викликати поліцію.

    «Я бачив побиття по голові, кидання в обличчя. Дитина сказала, що їй було боляче, вона була в піску. Дівчат було четверо, найстарша інших підбурювала. Наостанок дівчинка сказала: «Давайте домовлятися. Ви не телефонуєте до поліції, а я не чіпаю вашу дитину», – розповів батько хлопчика.

    Мама дівчинки переконує, що це була гра, і малий Юрко сам чіплявся до компанії підлітків.

    Батьки написали дві заяви до поліції і у соцмережах погрожували судом, проте зрештою помирились.

    Теги: Київ діти чиновник чоловік Офіс президента
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