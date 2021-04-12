Домашнє насильство на Вінниччині: чоловік побив дружину і залишив помирати (фото)

Під час сварки зловмисник наніс цивільній дружині декілька ударів по голові та зіштовхнув із ґанку

Причиною сімейного конфлікту виявилися ревнощі

Біля Вінниці, у селі Цвіжин, поліція затримала 35-річного місцевого жителя. Його підозрюють у побитті цивільної дружини, через що вона померла. Про це повідомляють у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області

Причиною сімейного конфлікту виявилися ревнощі. 9 квітня близько 14 години до районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя села Цвіжин про те, що на подвір’ї він знайшов мертвою свою співмешканку.

Попереднім слідством встановлено, що напередодні ввечері між цим чоловіком та 30-річною жінкою виник побутовий конфлікт. Під час сварки зловмисник наніс цивільній дружині декілька ударів по голові та зіштовхнув з ґанку. А потім він пішов спати, залишивши жінку у безпорадному стані на подвір’ї.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Чоловікові оголошено про підозру. Слідство звернулось до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі під час сварки за столом зловмисник накинувся на потерпілу з кулаками, а потім схопив за горло та задушив. Кілька годин чоловік вигадував, як відвести від себе підозру, і, врешті, звернувся до поліції з заявою: жінка померла уві сні, а садна на її тілі – результат його спроби реанімувати небіжчицю.