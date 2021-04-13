Жахливе вбивство на Київщині: молодик по-звірячому побив свого батька

Чоловік наніс батькові численні удари руками та ногами в різні частини тіла, спричинивши розрив тонкого кишечника

10 квітня у с. Галинка Бучанського району Київщини стався жахливий злочин: чоловік забив до смерті свого батька. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Так, 24-річний мешканець Галинки за місцем свого проживання, на ґрунті довготривалих неприязних відносин зі своїм рідним батьком, наніс останньому численні удари руками та ногами в різні частини тіла, спричинивши розрив тонкого кишечника, значну крововтрату та численні синці. Потерпілий помер на місці скоєння злочину.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури молодику повідомлено про підозру за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму батьку (ч. 2 ст. 121 КК України).

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області засудив до 12 років позбавлення волі 51-річного мешканця с. Запруддя Рокитнянського району, який забив до смерті свою 80-річну матір.

Раніше у Бериславському районі Херсонської області 21-річний хлопець убив свого батька та намагався вбити матір, але жінці вдалося втекти.

А в селі Летечівка Уманського району на Черкащині 28-річний чоловік завдав тілесних ушкоджень, несумісних із життям, своєму чотиримісячному синові.

На Закарпатті чоловік побив свою співмешканку та жорстоко вбив двох її дітей.