В Одесі водій маршрутки побив пасажира, бо той не заплатив за проїзд (відео)

Чоловік зайшов до автобуса та відмовився платити 7 гривень

В Одесі ввечері 12 квітня водій маршрутки побився з пасажиром. Сутичка відбувалася на дорозі. Про це повідомляє Telegram-канал «Вартові Еспресо».

Причиною конфлікту була плата за проїзд. У мережі опублікували відео цього моменту. На ньому видно, що водій не шкодував свого опонента.

Чоловік зайшов до автобуса та відмовився платити 7 гривень за проїзд. Маршрутник вирішив, що це недопустимо та накинувся на пасажира з кулаками.

Вони билися на проїжджій частині неподалік від переходу. Пасажир впав після одного з ударів і отримав ще на прощання ногою в голову. Згодом він піднявся та побіг за водієм, але його перехопив один із пішоходів і направив у іншу сторону.

Тим часом, у Луцьку пасажири їздять у автобусі без частини підлоги. Небезпечний транспорт, наповнений людьми, роз’їжджає містом, тоді як замість підлоги біля входу утворилася дірка. Пасажирам на ходу довелося підбирати ноги, щоби заднє колесо не зжувало взуття. Громадяни фактично стояли на легко закріплених металевих сходах і міцно трималися за поручень дверей.