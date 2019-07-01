Число постраждалих від вибуху у Кабулі наближається до сотні



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У МОЗ Афганістану заявили, що число постраждалих може зрости

Число постраждалих від вибуху в дипломатичному районі Кабулу (Афганістан) зросла до 93 людей. Про це поінформував чиновник Міністерства охорони здоров'я країни Вагід Майер, повідомляє CBS News.

Він зазначив, що кількість постраждалих ще може зрости.

«Чиновник МОЗ (Афганістану, - ред.) Вагід Майер повідомив про 93 постраждалих і щонайменше одного загиблого від вибуху», - зазначає CBS News.

Чиновник додав, що перестрілка між поліцейськими і бойовиками ще триває, а тому дістатися до району, де раніше стався вибух, важко.

Терористичне угрупування «Талібан» вже взяло на себе відповідальність за вибух.

Джерело: РБК-Україна