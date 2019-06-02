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    У Кабулі підірвали автобус, є жертви

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    У Кабулі підірвали автобус, є жертви

    Одна людина загинула і десять постраждали

    В афганському Кабулі вибухнув саморобний вибуховий пристрій, прикріплений до автобусу. Про це в Twitter повідомляє Tolo News з посиланням на прес-секретаря МВС країни.

    В результаті одна людина загинула і десять постраждали. Інцидент стався о 07:50 за місцевим часом (6:20 за Києвом). Автобус перевозив чиновників Університету освіти імені Бурхануддііна Раббані.

    Також раніше у Кабулі вбили відому телеведучу-правозахисницю

    В момент смертельного нападу жінка якраз чекала на авто, яким мала їхати на роботу. Мангаль працювала радником з питань культури в парламенті Афганістану.

    Крім того, протягом більш ніж десяти років вона вела програми на приватних афганських телеканалах Ariana TV, Lamar і Shamshad TV. На її сторінках в соціальних мережах обговорювалися права афганських жінок, зокрема, право на роботу і освіту.

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