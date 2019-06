У Кабулі підірвали автобус, є жертви

Одна людина загинула і десять постраждали

В афганському Кабулі вибухнув саморобний вибуховий пристрій, прикріплений до автобусу. Про це в Twitter повідомляє Tolo News з посиланням на прес-секретаря МВС країни.

В результаті одна людина загинула і десять постраждали. Інцидент стався о 07:50 за місцевим часом (6:20 за Києвом). Автобус перевозив чиновників Університету освіти імені Бурхануддііна Раббані.

The magnetic IED blast in #Kabul targeted a bus carrying officials of the Education #University and left one dead, 10 wounded, the Interior Ministry's spokesman said. pic.twitter.com/PF46EtQkyB