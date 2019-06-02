У Кабулі підірвали автобус, є жертви
Одна людина загинула і десять постраждали
В афганському Кабулі вибухнув саморобний вибуховий пристрій, прикріплений до автобусу. Про це в Twitter повідомляє Tolo News з посиланням на прес-секретаря МВС країни.
В результаті одна людина загинула і десять постраждали. Інцидент стався о 07:50 за місцевим часом (6:20 за Києвом). Автобус перевозив чиновників Університету освіти імені Бурхануддііна Раббані.
The magnetic IED blast in #Kabul targeted a bus carrying officials of the Education #University and left one dead, 10 wounded, the Interior Ministry's spokesman said. pic.twitter.com/PF46EtQkyB— TOLOnews (@TOLOnews) 2 июня 2019 г.
Також раніше у Кабулі вбили відому телеведучу-правозахисницю.
В момент смертельного нападу жінка якраз чекала на авто, яким мала їхати на роботу. Мангаль працювала радником з питань культури в парламенті Афганістану.
Крім того, протягом більш ніж десяти років вона вела програми на приватних афганських телеканалах Ariana TV, Lamar і Shamshad TV. На її сторінках в соціальних мережах обговорювалися права афганських жінок, зокрема, право на роботу і освіту.