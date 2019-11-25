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    Член Антикорупційного комітету Бурміч пригрозив голові Комітету Красносільській

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    Член Антикорупційного комітету Бурміч пригрозив голові Комітету Красносільській

    Анатолій Бурміч: я буду підраховувати, скільки корупційних і скільки некорупційних законопроєктів ви пропускаєте

    Член Комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції, народний депутат із «Опозиційного блоку - За життя» Анатолій Бурміч пригрозив голові Комітету Анастасії Красносільській, що буде підраховувати, скільки корупційних і скільки некорупційних законопроєктів вона пропускає.

    «Це тенденційно», - додав він. 

    Про це, як передає кореспондент «Главкома»Бурміч сказав за результатами розгляду Комітетом законопроєкту про опозицію и визнання його таким, що не відповідає антикорупційним вимогам.

    Як повідомлялось, народний депутат Роман Іванісов, якого судили за зґвалтування, не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, яке розпочалось 25 листопада о 13:00 у залі засідань №330 по вул. Садова, 3-а. Іванісов є членом антикорупційного комітету.

    Нагадаємо, що сьогодні Антикорупційний комітет розгляне також закон щодо звітності партій.

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