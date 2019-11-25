Депутат, якого судили за зґвалтування, проігнорував засідання антикорупційного комітету



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Роман Іванісов сам вийшов з «Слуги народу» після звинувачень у судимості Фото: facebook.com

Засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики розпочалось 25 листопада о 13:00 у залі засідань №330 по вул. Садова, 3-а

Народний депутат Роман Іванісов не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики розпочалось 25 листопада о 13:00 у залі засідань №330 по вул. Садова, 3-а. Іванісов є членом антикорупційного комітету.

Зазначимо, що на тлі скандалу Іванісов сам вийшов з «Слуги народу» після звинувачень у судимості. За його словами, він пішов на такий крок, щоб не ставити під удар репутацію всієї фракції.

Як повідомлялось, ексзаступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов опублікував вирок щодо «слуги народу» Іванісова 1996 року.

У тексті вироку йдеться, що у 1994 році Іванісов, коли йому було 17 років, із трьома однолітками вночі пограбували автомобіль «Запорожець» в смт Куйбишеве в Запорізькій області.

Через кілька місяців після цього, в ніч на 14 вересня 1995 року друг депутата Роман Комиса, виконуючи доручення батька відігнати службовий автомобіль ГАЗ 31029 на стоянку, не послухався його.

Замість цього він зібрав трьох друзів і поїхав кататися.

Увечері вони зустріли двох дівчат на дорозі.

Одну з них Іванісов із другом заштовхали на заднє сидіння своєї машини.

Це була неповнолітня Онищенко, другій дівчині вдалося втекти.

Онищенко просила її відпустити до маленької дитини додому, але зловмисники погрожували вивезти її в Ростов чи Маріуполь.

Компанія виїхала в поле, де вони по черзі згвалтували дівчину.

Іванісов ґвалтував передостаннім і зробив це у збоченій формі.

«Потім намагався згвалтувати Онищенко, але зробити це не зміг через відсутність ерекції», - сказано у вироку.

Після зґвалтування вони залишили дівчину в полі, а самі втекли на автомобілі, незабаром їх затримали на залізничному переїзді.

На суді Іванісов визнав свою провину за ч.2 ст.118 (групове задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу, а за ст. 117 (зґвалтування) він заперечував свою провину.

Вирок було винесено 21 березня 1996 року Пологівським районним судом Запорізької області України.

Фігурант був визнаний винним в скоєнні злочинів, передбачених:

- ст.ст.17, 117 ч.3 КК України (1960 року), - замах на зґвалтування, вчинене групою осіб;

- ст. 118 ч.2 КК України (1960 року), - задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб).

Засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі (обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців).