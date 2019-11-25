Антикорупційний комітет розгляне закон щодо звітності партій



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Фото: rada.gov.ua

Проєкт, закрема, передбачає заміну «паперової» фінансової звітності партій електронною

Комітет Верховної Ради з питань запобігання корупції розгляне законопроект №2336 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» про зміни у звітності політичних партій. Про це йдеться у порядку денному засідання комітету.

Розгляд відбудеться у понеділок, 25 листопада.

«Законопроєкти, з опрацювання яких комітет не є головним: проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції (р.№2336, народний депутат Сергій Рахманін та ін.)», - сказано у повідомленні.

Законопроєктом передбачається внесення низки змін до закону «Про політичні партії в Україні».

Проєкт передбачає заміну «паперової» фінансової звітності партій електронною. Після створення та запуску НАЗК електронної системи звітності, уповноважені представники партій матимуть можливість заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру онлайн безпосередньо на сайті НАЗК та подавати їх до НАЗК засобами відповідної електронної системи. Це дозволить зменшити навантаження на представників партій, відповідальних за складання і подання фінансової звітності.

Документом також пропонується вилучити норму чинного закону «Про політичні партії в Україні», яка передбачає обов’язковість заповнення та подання до банків донорами партій заяв про відповідність здійснюваних внесків на підтримку партій встановленим обмеженням щодо розміру та джерел відповідних внесків.

Проєктом передбачена можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, у тому числі онлайн, за умови, що такі системи дозволятимуть чітко ідентифікувати донора та призначення здійснюваного платежу.

Документ також пропонує виключити із закону «Про політичні партії в Україні» положення, згідно з яким забороняється здійснення внесків на підтримку партій особами, які мають непогашений податковий борг - незалежно від розміру такого боргу, а також положення чинного закону, за яким здійснення внесків забороняється юридичними особами, бенефіціарами яких є народні депутати та депутати місцевих рад.

Як повідомляв кореспондент «Главкома», народний депутат Роман Іванісов, якого судили за зґвалтування, не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, яке розпочалось 25 листопада о 13:00 у залі засідань №330 по вул. Садова, 3-а. Іванісов є членом антикорупційного комітету.