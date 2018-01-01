Чого досяг Волкер на переговорах із Сурковим? Думки експертів

Експерти різняться у своїх оцінках російських повідомлень про переговори Волкера-Суркова

Російські заяви, які почали звучати після закінчення переговорів спецпредставника Державного департаменту США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова у Дубаї, дозволяють зробити висновки, що Вашингтон частково погодився з російським пропозиціями щодо Донбасу. Про це заявив український дипломат у відставці Богдан Яременко.



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Експерти різняться у своїх оцінках російських повідомлень про переговори Волкера-Суркова

Російські заяви, які почали звучати після закінчення переговорів спецпредставника Державного департаменту США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова у Дубаї, дозволяють зробити висновки, що Вашингтон частково погодився з російським пропозиціями щодо Донбасу. Про це заявив український дипломат у відставці Богдан Яременко.

«Отже, все ж таки російський план розміщення миротворців на Донбасі. Зрозуміло, що ніхто не посвятить нас і не покаже текст «цілком реалізовного» дубайського пакету Волкера. Але той факт, що перед поїздкою в Дубаї Волкер провів деякий час в Києві, а також наявність в тексті заяви Суркова за підсумками зустрічі з Волкером фрази «поетапне розгортання місії в ув'язці з реалізацією політичних пунктів «мінських угод» дозволяє зробити таку-сяку реконструкцію ситуації. Перш за все, пропозиції Волкера українською владою погоджені. По-друге, і Україна, і США щонайменше частково погодились з початковою російською пропозицією щодо миротворців - розгортання вздовж лінії зіткнення», - пише він у Facebook.

За словами Яременка, поетапне розгортання місії у прив’язці до Мінська «навряд чи може означати щось інше, окрім того, що миротворці просуватимуться вглиб окупованих територій у міру того, як Україна виконуватиме зобов’язання щодо амністії, виборів і прийняття нової Конституції (все це є частинами мінських домовленостей)».

«Україна і США погодились з логікою Мінських домовленостей про те, що «конфлікт на Донбасі» по суті є внутрішнім конфліктом в Україні, який можна розв’язати винятково шляхом внутрішніх політичних дій в Україні - розширення повноважень двох з чотирьох окупованих регіонів, проведення місцевих виборів, зміни законодавства, зміни Конституції», - вважає колишній дипломат.

У свою чергу аналітик Микола Бєлєсков підозрює, що Сурков просто видає бажає за дійсне.

«Сурков сказав, що пропозиції по миротворчій місії ООН, які привіз Волкер на зустріч а ОАЕ, якісно нові - але якщо аналізувати заяви спецпредставника Держдепу США по Україні по частині миротворчої місії, то вони не мінялися в останній час взагалі. І щодо мандату місії, і щодо географії розгортання. Так само певно не відповідає дійсності і ідея про те, що США готові ув’язати розгортання миротворчої місії ООН із тим щоб Україна паралельного синхронно виконувала політичні зобов'язання по Мінським угодам. Так - це давня російська хотєлка, яку озвучував не лише Сурков, але і Лавров та Путін. Але і тут нестиковочка, якщо вірити останньому інтерв'ю Курта Волкера для «Радіо Свобода» - він чітко заявив, що Україна зробила багато для проведення місцевих виборів на Донбасі, а проблема лише в гарантуванні безпеки і тут вже справа за РФ. І загалом же під час переговорів із Владиславом Сурковим Курт Волкер чітко показав себе прихильником послідовного, а не паралельного підходу до виконання Мінських домовленостей», - зауважив експерт у Facebook.

«На місці і Кремля і російських експертів я б не радувався, що США пристали на їх пропозиції щодо паралельної імплементації Мінських домовленостей і ув’язки виконання Україною політичної частини домовленостей із паралельним розгортанням миротворчої місії ООН. Бо ці речі б заперечували все, що до цього говорив публічно неодноразово Курт Волкер. Бо в такому б разі він би став брехуном, якби публічно говорив одне, а за зачиненими дверима інше - для американця імідж+реноме щось та і значать», - відзначив Бєлєсков.

За його словами, набагато ближчими до реальності виглядають повідомлення про те, що представники США і РФ розійшлися в питаннях трактування українського закону про гарантування державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями.

Офіційних коментарів щодо переговорів від американської сторони поки не надходило.

Нагадаємо, представник Росії Владислав Сурков заявив, що озвучені спецпредставником США Куртом Волкером пропозиції щодо Донбасу виглядають «придатними для реалізації».

Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник США по Україні Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорили закон про реінтеграцію Донбасу на зустрічі в Дубаї, однак до єдиної позиції не наблизилися.