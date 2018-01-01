ЗМІ: Волкер та Сурков не наблизились до єдиної позиції щодо закону про реінтеграцію Донбасу
- Вчора, 21:43
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Джерело ЗМІ повідомляє, що ключовим питанням перемовин Волкера та Суркова став закон про реінтеграцію Донбасу
Спецпредставник США по Україні Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорили закон про реінтеграцію Донбасу на зустрічі в Дубаї, однак до єдиної позиції не наблизилися.
Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на власне джерело, знайоме з ходом перемовин.
«Ключовим питанням став закон про реінтеграцію Донбасу. Проте сторони як і раніше демонструють різні підходи в цьому питанні. Домогтися єдиного погляду поки не вдалося», - цитуює ЗМІ джерело.
За його словами, конкретних рішень у результаті зустрічі не ухвалили, «сторони домовилися продовжити діалог».
Як відомо, на 26 січня була запланована зустріч спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.
Волкер збирався обговорити з помічником Путіна відведення підконтрольних РФ сил на Донбасі і звільнення заручників.
Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олександр Турчинов і Курт Волкер обговорили санкції проти Росії.
Також президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.
До слова, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.
23 січня Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ.
Волкер також запевняв, що США не будуть вести переговори про Україну без України.