ЗМІ: Волкер та Сурков не наблизились до єдиної позиції щодо закону про реінтеграцію Донбасу

Джерело ЗМІ повідомляє, що ключовим питанням перемовин Волкера та Суркова став закон про реінтеграцію Донбасу

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорили закон про реінтеграцію Донбасу на зустрічі в Дубаї, однак до єдиної позиції не наблизилися. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на власне джерело, знайоме з ходом перемовин. «Ключовим питанням став закон про реінтеграцію



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Курт Волкер і Владислав Сурков

Джерело ЗМІ повідомляє, що ключовим питанням перемовин Волкера та Суркова став закон про реінтеграцію Донбасу

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорили закон про реінтеграцію Донбасу на зустрічі в Дубаї, однак до єдиної позиції не наблизилися.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на власне джерело, знайоме з ходом перемовин.

«Ключовим питанням став закон про реінтеграцію Донбасу. Проте сторони як і раніше демонструють різні підходи в цьому питанні. Домогтися єдиного погляду поки не вдалося», - цитуює ЗМІ джерело.

За його словами, конкретних рішень у результаті зустрічі не ухвалили, «сторони домовилися продовжити діалог».

Як відомо, на 26 січня була запланована зустріч спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Волкер збирався обговорити з помічником Путіна відведення підконтрольних РФ сил на Донбасі і звільнення заручників.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олександр Турчинов і Курт Волкер обговорили санкції проти Росії.

Також президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

До слова, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.

23 січня Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ.

Волкер також запевняв, що США не будуть вести переговори про Україну без України.