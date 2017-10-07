Росія позитивно оцінила пропозиції Волкера щодо Донбасу

Сурков назвав пропозиції Волкера «придатними для реалізації»

Озвучені спецпредставником США щодо України Куртом Волкером пропозиції виглядають «придатними для реалізації», заявив після зустрічі у Дубаї представник Росії Владислав Сурков. Його заяву за результатами перемовин з паном Волкером оприлюднила російська державна агенція ТАСС. За словами Суркова, під час зустрічі обговорювали можливе



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Курт Волкер

Сурков назвав пропозиції Волкера «придатними для реалізації»

Озвучені спецпредставником США щодо України Куртом Волкером пропозиції виглядають «придатними для реалізації», заявив після зустрічі у Дубаї представник Росії Владислав Сурков. Його заяву за результатами перемовин з паном Волкером оприлюднила російська державна агенція ТАСС.

За словами Суркова, під час зустрічі обговорювали можливе розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН.

«Американці цього разу привезли більш конструктивні пропозиції. «Дубайський пакет» американських напрацювань, на відміну від «белградського», в цілому виглядає придатним для реалізації. Принаймні на перший погляд», - йдеться у заяві Суркова.

Він пообіцяв, що Росія вивчить пропозиції та повідомить свою позицію на наступній зустрічі.

Як стверджує пан Сурков, головним у пропозиціях США є те, що детальний план розгортання миротворчої місії прив'язаний до реалізації політичних пунктів Мінських угод.

Зустріч представників США та Росії відбулась 26 січня в Дубаї. Перед нею Курт Волкер кілька днів провів в Україні, де зустрівся з керівництвом країни та політичними і громадськими діячами.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник США по Україні Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорили закон про реінтеграцію Донбасу на зустрічі в Дубаї, однак до єдиної позиції не наблизилися.

Джерело: BBC