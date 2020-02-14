«Чорний Ленін»: у Росії випустили із СІЗО бойовика «ДНР»



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Бойовик «ДНР» Бенес Айо, відомий за прізвиськом «Чорний Ленін» Фото: Бенес Айо/Facebook

«Чорного Леніна» оголосили в розшук Інтерполу за заявою Латвії, громадянином якої він є

Російська поліція випустила з ізолятора бойовика «ДНР» Бенеса Айо, відомого за прізвиськом «Чорний Ленін», але зобов’язала з’явитися на вимогу правоохоронців.

Про це повідомили у незареєстрованій партії «Другая Россия», членом якої є Айо, передають «Новости Донбасса».

За інформацією партії, «Чорного Леніна» оголосили в розшук Інтерполу за заявою Латвії, громадянином якої він є.

У зв’язку з цим російська поліція доставила Бенеса в ізолятор, а у Латвії запросила матеріали кримінальної справи, аби визначити, чи відповідає вона законодавству РФ.

На час розгляду справи бойовика випустили із СІЗО, але зобов’язали з’явитися на вимогу поліції. Сам Бенес вже заявив, що проситиме в Росії політичного притулку.

«Чорний Ленін» перебуває в розшуку у Латвії через участь у незаконному терористичному формуванні.

Як пише видання, під час Революції Гідності його помітили на акціях «Антимайдану», згодом він поїхав до Криму, де перебував у «місцевій самообороні». Після цього він відправився до Донецька, де вступив до лав бойовиків так званої «ДНР».