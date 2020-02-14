Сенцов підтримав російського активіста, який виступав проти анексії Криму



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5 вересня 2019 року Костянтин Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі

Сенцов опублікував фото в футболці з портретом Котова

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов виступив на підтримку засудженого російського активіста Костянтина Котова, який раніше виходив із пікетами проти анексії Криму.

На своїй сторінці у Facebook Сенцов опублікував фото в футболці з портретом Котова.

«На суді він був у футболці з моїм портретом, тому що вважає, що моя історія якимось чином спонукала його на протест. Сьогодні я роблю йому алаверди, напередодні його дня народження й апеляційного суду. Свободу Костянтину Котову і всім політичним в'язням!» – написав Сенцов.

Він додав, що буде підтримувати тих росіян, які «борються з режимом Путіна і вважають, що Крим – це Україна».

Наприкінці січня Верховний суд Росії вирішив не скасовувати вирок активістові Костянтину Котову, засудженому у вересні 2019-го на чотири роки колонії – за повторну участь у несанкціонованих мітингах. При цьому Конституційний суд Росії перед цим ухвалив переглянути вирок активістові.

Костянтин Котов – 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим Росією у Керченській протоці українським морякам і вимагав обміну ув'язненими між Росією і Україною.

З березня по серпень 2019 року активіста неодноразово затримувала поліція.

Останній раз його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Москоської міської думи.