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    Чотири області отримали нових керівників СБУ

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    Чотири області отримали нових керівників СБУ

    Укази про нові призначення опубліковані на сайті глави держави

    Президент Володимир Зеленський призначив нових начальників управлінь Служби безпеки в Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях.

    Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

    Так, згідно з указом №691/2019призначено Віталія Монастирецького начальником управління СБУ в Чернівецькій області; указом №690/2019 — Миколу Найдича начальником управління СБУ в Харківській області; указом №689/2019 - Віталія Герсака начальником управління СБУ в Миколаївський області; указом №688/2019 - Бориса Безрукого начальником управління СБУ в Запорізькій області.

    Водночас президент звільнив Андрія Носача з посади начальника управління Служби безпеки в Харківській області (указ №687/2019), Віталія Найду — з посади начальника управління СБУ в Тернопільській області (указ №686/2019), Юрія Пасіка — з посади начальника управління СБУ в Миколаївській області (указ №685/2019) та Петра Дідуха — з посади начальника управління СБУ в Івано-Франківській області (указ №684/2019).
    Раніше Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки та призначив його в СБУ.
    Між іншим, СБУ попередила про антитерористичні навчання в Бердянську.

     

    СБУ Миколаївщина Харківщина Запорізька область Чернівецька область
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