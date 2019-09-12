Чотири області отримали нових керівників СБУ
Укази про нові призначення опубліковані на сайті глави держави
Президент Володимир Зеленський призначив нових начальників управлінь Служби безпеки в Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Так, згідно з указом №691/2019призначено Віталія Монастирецького начальником управління СБУ в Чернівецькій області; указом №690/2019 — Миколу Найдича начальником управління СБУ в Харківській області; указом №689/2019 - Віталія Герсака начальником управління СБУ в Миколаївський області; указом №688/2019 - Бориса Безрукого начальником управління СБУ в Запорізькій області.