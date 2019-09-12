СБУ попередила про антитерористичні навчання в Бердянську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Служба безпеки проведе навчання на березі Азовського моря

Мешканців і гостей регіону закликали зберігати спокій у зв’язку із зосередженням у місті спецпризначенців

У Бердянську Запорізької області 13-14 вересня пройде планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання, через що на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму. Про це повідомив помічник начальника управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко на своїй сторінці у Facebook.

«Впродовж 13-14 вересня 2019 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Запорізькій області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання. Тренування відбудуться на території м. Бердянськ в умовах максимально наближених до реальних з використання спецтехніки та озброєння», - написав Левченко.

Він повідомив, що у навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, ДСНС, Державної прикордонної служби, представники органів влади та місцевого самоврядування.

«Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо», - попередив Левченко.

Мешканців і гостей регіону закликали зберігати спокій у зв’язку із зосередженням у місті спецпризначенців та з розумінням поставитись до можливих обмежень і незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.