Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки та призначив його в СБУ
Раніше Бухарєв був головою СЗР
Бухарєва призначено першим заступником голови СБУ
Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив його першим заступником голови Служби безпеки.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
«Звільнити Бухарєва Владислава Вікторовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України», - ідеться в указі №681/2019.
Іншим указом №682/2019 Президент призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Крім того, Зеленський указом №683/2019 призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки СБУ.