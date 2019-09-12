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    Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки та призначив його в СБУ

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    <span>Раніше Бухарєв був головою СЗР</span> - Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки та призначив його в СБУ
    Раніше Бухарєв був головою СЗР

    Бухарєва призначено першим заступником голови СБУ

    Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив його першим заступником голови Служби безпеки.

    Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

    «Звільнити Бухарєва Владислава Вікторовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України», - ідеться в указі №681/2019.

    Іншим указом №682/2019 Президент призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

    Крім того, Зеленський указом №683/2019 призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

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