Чубаров: кримські татари йдуть на вибори у складі шести партій



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Сам Чубаров йде на вибори у складі партії Смешка

Представники Междлісу кримськотатарського народу збираються йти на вибори у Верховну раду в липні 2019 року у складі шести політичних партій.

Про це сказав глава Междлісу Рефат Чубаров під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Чубаров зауважив, що у багатьох політичних сил наразі тривають партійні з'їзди, де обговорюються питання та програми партій на позачергових виборах. На таких з'їздах відбулися переговори із шістьма українськими партіями.

«Я хочу щиро подякувати представникам шести політичних партій, які з власної ініціативи і, розуміючи, наскільки є сьогодні важливим питання повернення Криму, висунули таку ініціативу», - заявив Чубаров.

Деякі з партій вже внесли кримських татар до своїх списків. Зокрема, до партії «Європейська солідарність» п'ятого президента України Петра Порошенка ввійде лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз.

До першої десятки партії «Сила і Честь» ексглави СБУ Ігоря Смешка ввійде сам Рефат Чубаров.

До політичної сили прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана «Українська стратегія» ввійде перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова. Ще двоє представників кримських татар ввійдуть до парламенту у складі партії «Голос» музиканта Святослава Вакарчука.

Чубаров додав, що станом на 8 червня тривають консультації із ще однією партією. Загалом усі представники Меджлісу у складі нового парламенту будуть надалі відстоювати питання деокупації Криму та євроатлантичну інтерграцію України - вступ до НАТО і ЄС.

Як повідомляв «Главком», якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, партія «Сила і честь» набрала б 4,9% голосів серед тих, хто визначився з вибором і збирається голосувати. Про це свідчать результати опитування, проведеного з 15-го по 31 травня Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного з 29 травня по 3 червня, показали, що партію Смєшка готові підтримати 4,3% тих, хто визначився з вибором.