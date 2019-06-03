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    Суспільство

    Близько 80% українців голосуватимуть на парламентських виборах - опитування

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    Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів, що відбудуться 21 липня - Близько 80% українців голосуватимуть на парламентських виборах - опитування
    Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів, що відбудуться 21 липня

    Показник тих, хто не хоче і сказав, що не прийде на вибори, становить – 14,9%, - соціолог

    Близько 80% українців готові голосувати на позачергових виборах народних депутатів, що відбудуться 21 липня. Про це під час прес-конференції заявив директор Центру «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук.

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    «Ми маємо близько 80% населення країни, які готові голосувати на (парламентських – ред.) виборах. Показник тих, хто не хоче і сказав, що не прийде на вибори, становить – 14,9%», - сказав Дмитрук.

    Нагадаємо, на сьогодні, 3 червня, Центральна виборча комісія зареєструвала вже десять кандидатів у народні депутати України для участі у позачергових виборах, що відбудуться 21 липня.

    Як повідомлялося, Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів, що відбудуться 21 липня.

    Довідка: «Моніторинг електоральних орієнтацій населення України» проведений Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка та центр «Соціальний моніторинг».

    Дані наведені за результатами трьох хвиль ролінгового опитування, проведеного з 20 травня по 31 травня 2019 року.

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