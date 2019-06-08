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    Дострокові вибори

    Партія Смешка назвала першу десятку свого виборчого списку

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    Лідер - Партія Смешка назвала першу десятку свого виборчого списку
    Лідер

    До списку потрапили депутати від «Самопомочі» і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

    Політична партія «Сила і честь» (СІЧ) на чолі із колишнім очільником СБУ України Ігорем Смешком назвала першу десятку виборчого списку. Рішення про це було ухвалене на з’їзді партії, який відбувається сьогодні, 8 червня.

    1. Смєшко Ігор, голова партії

    2. Сотник Олена, «Самопоміч»

    3. Чубаров Рефат, БПП

    4. Мірошніченко Іван, «Самопоміч»

    5. Замана Володимир (колишній голова Генштабу)

    6. Романюк Ольга, вчена, замміністра ЖКХ в 2010 році, НКРЕ

    7. Гайдуцький Андрій, доктор економічних наук, заступник ФДМ (син академіка Павла Гайдуцького).

    8. Сисоєнко Ірина, «Самопоміч»

    9. Тимошенко Володимир, перший заступник голови Служби безпеки України в 2005-2007 роках

    10. Макаренко Анатолій, екс-голова Митної служби

    Як повідомляв «Главком», якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, партія «Сила і честь» набрала б 4,9% голосів серед тих, хто визначився з вибором і збирається голосувати. Про це свідчать результати опитування, проведеного з 15-го по 31 травня Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

    Дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного з 29 травня по 3 червня, показали, що партію Смєшка готові підтримати 4,3% тих, хто визначився з вибором.

    Рефат Чубаров
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