Циклон «Фані» в Індії: щонайменше троє загиблих, понад мільйона осіб евакуювали



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14 сіл були затоплені внаслідок прориву гребель через різке підвищення рівня води

На Індію обрушився циклон «Фані», вже є перші жертви. Про це повідомляє AFP.

Щонайменше загинуло 3 людини під час найбільшого за останні роки шторму. Вранці циклон обрушився на місто Пурі з поривами вітру зі швидкістю до 200 км/год. Внаслідок шторму зникла електрика, телекомунікація, також відключено водопостачання.

За інформацією видання, один чоловік помер від серцевого нападу в одному з притулків. Другий чоловік вийшов на вулицю, незважаючи на попередження та прохання сидіти вдома; на нього впало дерево. Отримані травми були несумісні з життям, він помер на місці. Третьою жертвою шторму виявилася жінка, також через дерево, що впало.

За інформацією місцевих ЗМІ, кількість загиблих досягла 6, але місцева влада поки це не підтверджує.

Відомо, що 14 сіл були затоплені внаслідок прориву гребель через різке підвищення рівня води. Свідки кажуть, коли циклон «Фані» наблизився, на вулиці різко потемніло, а видимість становила лише 5 м. Сильний вітер почав піднімати в повітря придорожні візки з їжею і вітрини магазинів, машини здувало і перевертало.

У районах, які постраждали від шторму, рятувальники намагаються очистити дороги від дерев, а також відновити інтернет і телефонний зв'язок.

Видання повідомляє, що сильні пориви вітру також відчули і на горі Еверест. Там зірвало намети на висоті 6400 м. В деяких регіонах, постраждалих від циклону, вітер виривав дерева і стовпи.

Також відомо, що під час циклону народилася дівчинка, її називають «леді Фані».

Перед тим, як циклон обрушився на Індію, місцева влада евакуювала більше мільйона місцевих жителів. Людей поселили в тимчасово обладнані притулки. В аеропортах і портах були скасовані всі рейси. Шторм наближався до штату Орісса зі швидкістю 190 км/ч.