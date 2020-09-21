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    Ціна змінюється щотижня: у Бразилії випустили місцеве пиво

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">У Бразилії випустили пиво, яке щотижня дорожчає через вирубку джунглів Амазонки</div> </div> </div> - Ціна змінюється щотижня: у Бразилії випустили місцеве пиво
    У Бразилії випустили пиво, яке щотижня дорожчає через вирубку джунглів Амазонки

    Пиво під назвою Colorado Amazônica виготовлено з місцевих інгредієнтів, вирощених на Амазонці

    У Бразилії компанія AmBev випустила пиво Colorado Amazônica, яке щотижня стає дорожче. Ціна залежить від того, наскільки скоротилася площа амазонських лісів. Про це повідомляє GMA.

    Пиво в банках об'ємом 310 мл надійшло в продаж 3 вересня – тоді одна банка коштувала трохи менше одного долара. До 10-вересня ціна напою зросла на 46%.

    «Коли вирубка лісів зменшиться, пиво стане дешевше. Чим менше лісу, тим дорожче воно буде», – кажуть виробники.

    Частина грошей з продажів піде на підтримку корінних народів штату Пара на півночі Бразилії, які займаються землеробством.

    У Бразилії розташовується близько двох третин Амазонії, і саме її політика має вирішальний вплив на стан тропічних лісів. На початку XXI століття темп вирубки лісів сповільнився, і до 2030 року її планувалося повністю припинити, відновивши при цьому раніше вирубані 12 млн га лісу.

    Але Болсонару, який став президентом Бразилії в 2019 році, планує активізувати на Амазонці видобуток корисних копалин, сільське господарство і будівництво доріг.

    За 2019 рік скорочення амазонських лісів прискорилося на 85,3% – було вирубано понад 1 млн гектарів. У цьому році темпи вирубки скоротилися, але лише на 5%.

    Нагадаємо, що в Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь.

     
    будівництво політика пиво
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