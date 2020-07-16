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    В Україні за місяць подешевшала свинина, молоко та пиво

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    В Україні за місяць подешевшала свинина, молоко та пиво

    При цьому зросли ціни на яловичину та курятину

    За місяць, з травня до червня, в Україні ціни виробників на свинину, знежирене молоко та пиво знизились. Про це повідомляє Державна служба статистики.

    За даними Держстату, у період з травня по червень ціни на свинину знизились з 67,2 тис. до 66,9 тис. з тону, ціни на знежирене молоко та сухі вершки знизились з 56,4 тис. за тону до 55,4 тис. за тону, ціни на пиво знизились з 161,8 тис. за тону до 161,7 тис. за тону.

    Ціна на негазовану воду знизилась із 40,2 тис. за тону до 38,3 тис. за тону.

    При цьому, ціни на яловичину зросли з 75,2 тис. до 76,2 тис. за тону, ціни на курятину зросли з 35,4 тис. до 36,5 тис. за тону, а ціни на яблучний сік зросли з 22,9 тис. за тону до 23,4 тис. за тону.

    Ціни на ковбаси, сметану та хліб залишились майже без змін.

    Також нагадаємо, що загалом у червні ціни в Україні зросли на 0,2%.

    Крім того за тиждень кавуни в Україні здешевшали вдвічі.

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