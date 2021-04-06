Найбільший в світі виробник сонячної енергії виходить на ринок водню

Капіталізація китайського енергетичного гіганта становить $52 млрд

Найбільший в світі виробник сонячної енергії, китайська компанія Longi Green Energy Technology, капіталізація якої становить близько $52 млрд, зареєструвала дочірнє підприємство Xi'an Longi Hydrogen Technology для виходу на ринок водневих технологій, – повідомляють Elektrovesti.

«Поєднання екологічно чистої сонячної енергії, акумуляторів, електролізерів і зеленого водню стане найдешевшим видом енергії в більшості країн світу до кінця нинішнього десятиліття. Ми дивимося не тільки на сьогоднішній день, але і на три, п'ять, десять років вперед. Ми вибрали вірний напрямок, і тепер не шкодуємо грошей на нові дослідження і розробки», – сказав засновник і президент Longi Green Energy Technology Лі Чженго.

Агентство Bloomberg відзначає, що енергетичні компанії все частіше звертаються до водню як до можливого безвуглецевого палива, яке можна було б виробляти шляхом електролізу води з використанням відновлюваних джерел енергії. А потім зберігати, транспортувати та застосовувати практично у всіх галузях економіки – від автомобілів і електричних генераторів до хімічних підприємств і сталеливарних заводів.