Цього року у «Бориспіль» зайшли вісім авіаперевізників



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Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

До кінця року очікується прихід в аеропорт ще двох авіакомпаній

З початку 2018 року у Міжнародний аеропорт «Бориспіль» почали або відновили польоти вісім авіаперевізників, серед яких іноземні компанії Ryanair, Swiss, Iraqi Airways, Air Moldova, Ellinair, Air Malta, а також дві українські - Bravo Airways і Sky Up.

Таку інформацію ЦТС озвучили в головному столичному аеропорту.

Як відомо, останнім із зазначеного списку до «Борисполя» став літати ірландський лоукостер Ryanair, який виконав перший регулярний рейс в Україну 3 вересня.

До цього 1 серпня відновила польоти за маршрутом Кишинів-Київ авіакомпанія Air Moldova.

Air Malta відновила польоти в Україну 19 червня.

10 квітня відбулася офіційна зустріч інавгураційного рейсу авіакомпанії Iraqi Airways, виконаного за маршрутом Багдад-Київ.

Грецька Ellinair стала літати в аеропорт «Бориспіль» з березня. У період літньої навігації перевізник літає з Києва в Салонікі, на о. Корфу і о. Крит.

Також в березні перший рейс після 2014 року був виконаний в Київ авіакомпанією Swiss.

Нагадаємо, що гендиректор «Борисполя» Павло Рябікін анонсував прихід в аеропорт ще двох авіакомпаній до кінця поточного року.