Цього року у «Бориспіль» зайшли вісім авіаперевізників
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До кінця року очікується прихід в аеропорт ще двох авіакомпаній
З початку 2018 року у Міжнародний аеропорт «Бориспіль» почали або відновили польоти вісім авіаперевізників, серед яких іноземні компанії Ryanair, Swiss, Iraqi Airways, Air Moldova, Ellinair, Air Malta, а також дві українські - Bravo Airways і Sky Up.
Таку інформацію ЦТС озвучили в головному столичному аеропорту.
Як відомо, останнім із зазначеного списку до «Борисполя» став літати ірландський лоукостер Ryanair, який виконав перший регулярний рейс в Україну 3 вересня.
До цього 1 серпня відновила польоти за маршрутом Кишинів-Київ авіакомпанія Air Moldova.
Air Malta відновила польоти в Україну 19 червня.
10 квітня відбулася офіційна зустріч інавгураційного рейсу авіакомпанії Iraqi Airways, виконаного за маршрутом Багдад-Київ.
Грецька Ellinair стала літати в аеропорт «Бориспіль» з березня. У період літньої навігації перевізник літає з Києва в Салонікі, на о. Корфу і о. Крит.
Також в березні перший рейс після 2014 року був виконаний в Київ авіакомпанією Swiss.
Нагадаємо, що гендиректор «Борисполя» Павло Рябікін анонсував прихід в аеропорт ще двох авіакомпаній до кінця поточного року.