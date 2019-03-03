ЦВК Молдови затвердила остаточні підсумки парламентських виборів
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Протокол Центрвиборчкому про затвердження результатів парламентських виборів буде направлений до Конституційного суду МолдовиЦентральна виборча комісія Молдови затвердила остаточні результати парламентських виборів, що минули 24 лютого.
Згідно з оприлюдненими даними, до парламенту Молдови наступного скликання увійшли Партія соціалістів з 35-ма мандатами (18 місце за партійними списками і 17 по одномандатних округах), Демократична партія – 30 мандатів (відповідно, 13 і 17 місць), виборчий блок ACUM – 26 (14 плюс 12) і партія «Шора» – 7 мандатів (5+2). До парламенту увійшли і три незалежні кандидати.
У майбутній парламент країни увійшли 25 жінок і 76 чоловіків.
Протокол Центрвиборчкому про затвердження результатів парламентських виборів буде направлений до Конституційного суду, у якого є 5 днів для того, щоб затвердити (або не затвердити) підсумки голосування.
Якщо інстанція затвердить результати виборів, президент Молдови призначить дату першого засідання нового складу законодавчого органу.
Чергові парламентські вибори в Молдові пройшли за новою змішаною системою: 50 депутатів з 101 були обрані за партійними списками, а решта 51 – по одномандатних округах.
Нагадаємо, референдум у Молдові, який проходив одночасно з виборами, 24 лютого, визнаний таким, що відбувся, оголошені перші результати. Остаточні результати референдуму ЦВК передасть до Конституційного суду до 14 березня.
До слова, спікер парламенту Молдови Андріан Канду вважає, що Росія відкрито втручається в парламентські вибори.
Нагадаємо, у неділю, 24 лютого, в Молдові проходили чергові парламентські вибори й консультативний референдум щодо скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.
Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходили за новою змішаною системою: 50 депутатів (з 101) будуть обрані за партійними списками, а решта 51 - в одномандатних округах.