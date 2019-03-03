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    ЦВК Молдови затвердила остаточні підсумки парламентських виборів

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    <div class="alt"><span>У парламентських виборах 24 лютого взяли участь понад 1,45 млн громадян Молдови</span></div> - ЦВК Молдови затвердила остаточні підсумки парламентських виборів
    У парламентських виборах 24 лютого взяли участь понад 1,45 млн громадян Молдови
    Фото з відкритих джерел

    Протокол Центрвиборчкому про затвердження результатів парламентських виборів буде направлений до Конституційного суду Молдови

    Центральна виборча комісія Молдови затвердила остаточні результати парламентських виборів, що минули 24 лютого.

    Згідно з оприлюдненими даними, до парламенту Молдови наступного скликання увійшли Партія соціалістів з 35-ма мандатами (18 місце за партійними списками і 17 по одномандатних округах), Демократична партія – 30 мандатів (відповідно, 13 і 17 місць), виборчий блок ACUM – 26 (14 плюс 12) і партія «Шора» – 7 мандатів (5+2). До парламенту увійшли і три незалежні кандидати.

    У майбутній парламент країни увійшли 25 жінок і 76 чоловіків.

    Протокол Центрвиборчкому про затвердження результатів парламентських виборів буде направлений до Конституційного суду, у якого є 5 днів для того, щоб затвердити (або не затвердити) підсумки голосування.

    Якщо інстанція затвердить результати виборів, президент Молдови призначить дату першого засідання нового складу законодавчого органу.

    Чергові парламентські вибори в Молдові пройшли за новою змішаною системою: 50 депутатів з 101 були обрані за партійними списками, а решта 51 – по одномандатних округах.

    Нагадаємо, референдум у Молдові, який проходив одночасно з виборами, 24 лютого, визнаний таким, що відбувся, оголошені перші результати. Остаточні результати референдуму ЦВК передасть до Конституційного суду до 14 березня. 

    До слова, спікер парламенту Молдови Андріан Канду вважає, що Росія відкрито втручається в парламентські вибори.

    Нагадаємо, у неділю, 24 лютого, в Молдові проходили чергові парламентські вибори й консультативний референдум щодо скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.

    Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходили за новою змішаною системою: 50 депутатів (з 101) будуть обрані за партійними списками, а решта 51 - в одномандатних округах. 

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