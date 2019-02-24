На виборах у Молдові висока явка, проголосували вже понад 11%



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Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходять за новою змішаною системою

Найактивніше голосують громадяни віком від 40 до 70 років

Явка на парламентських виборах, що проходять у Молдові (за даними Центрвиборчкому на 10.30) становить понад 11% виборців. Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими Центрвиборчкомом даними, найактивніше голосують громадяни віком від 40 до 70 років (на цей час проголосували понад 200 тисяч осіб), а менш активними є виборці віком від 18 до 25 років (трохи більш як 16 тисяч).

Нагадаємо, у неділю, 24 лютого, в Молдові проходять чергові парламентські вибори й консультативний референдум щодо скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.

Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходять за новою змішаною системою: 50 депутатів (з 101) будуть обрані за партійними списками, а решта 51 - в одномандатних округах. Виборцям двічі доведеться голосувати: в одному з бюлетенів внесені претенденти на місця в парламенті від політичних партій і рухів, в іншому - кандидати в депутати в одномандатних округах.

Аналогічна ситуація і під час голосування на консультативному референдумі. В одному з бюлетенів громадянам треба відповісти на запитання, чи згодні вони зі скороченням кількості депутатів з 101 до 61, а в другому включено питання про згоду (або не згоду) виборців з відкликанням депутатів у разі невиконання ними депутатських зобов'язань.

На нинішніх виборах передвиборна агітація дозволена і в день голосування. Заборона на агітацію діє тільки в приміщенні виборчих дільниць.

Моніторинг процесу голосування проводитимуть більш як чотири тисячі вітчизняних та іноземних спостерігачів.

Громадський порядок на виборах охороняють понад 8 тисяч поліцейських.

Основними конкурентами на виборах є Партія соціалістів, правляча Демократична партія і опозиційний блок acum (Зараз), до складу якого входять партії «Дія і солідарність» та «Платформа «Гідність і правда».

Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати не менш як 6% голосів, а виборчим блокам - 8%.

Перші попередні результати голосування буде оприлюднено в ніч з неділі на понеділок, 25 лютого.