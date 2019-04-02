ЦВК опрацювала майже 98% електронних протоколів



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За отриманими даними ЦВК, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,24%

Центральна виборча комісія станом на 8:45 2 квітня опрацювала 97.78% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Зазначається, що за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,26%. За Петра Порошенка проголосували 15,92% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,38%.

Юрія Бойка підтримали 11,66% виборців, Анатолія Гриценка – 6,92%, Ігоря Смешка – 6,03%, Олега Ляшка – 5,47%.

Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні – 18,4 млн.

Вибори Президента України 2019

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Нагадаємо, у Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні заявили, що перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.

Також з'явилась реакція світових ЗМІ на вибори в Україні.