У ОБСЄ прокоментували вибори в Україні



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В день виборів громадяни мали можливість вільного волевиявлення

Перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявляють у місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні.

Такі висновки оприлюднив спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва (Ilkka Kanerva) під час спільної прес-конференції представників місії міжнародних спостерігачів за виборами в Україні в складі представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.

«Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори, й було забезпечено можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин. Безумовно, все визначатиметься в другому турі», - сказав він.

За словами спецкоординатора ОБСЄ, загалом вибори президента України відбувалися вільно, й кандидати могли змагатися без обмежень.

«Можна говорити, що загалом вибори відбувалися як вільні. Нам дуже важливо, щоб усі ресурси, які виділялися на вибори, були використані належним чином», - сказав Канерва.

«Мій особистий висновок - ці конкурентні вибори ведуть .... до другого раунду. Сподіваюся, що це надихне українців продовжити демократичний розвиток у світі та безпеку ... з європейськими цінностями», - підсумував він.

Крім того, Канерва звернув увагу на той факт, що на нинішніх президентських виборах в Україні була велика кількість міжнародних спостерігачів, що також сприяло мінімізації порушень.

За його словами, порушення, встановлені в день голосування, загалом не вплинуть на результат голосування.

Він також додав, що вибори не могли бути організовані в Криму й на території Донбасу, не підконтрольній Україні.

Також з'явилась реакція світових ЗМІ на вибори в Україні.

Центральна виборча комісія станом на 15:05 опрацювала 81,43% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України. Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,41%. За Петра Порошенка проголосували 16,01% виборців.