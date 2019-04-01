Реакція світових ЗМІ на вибори в Україні: недосвідчений комік і недовіра владі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У світі обговорюють результати першого туру виборів в Україні

Світові ЗМІ приділяли пильну увагу виборам в Україні, особливо, результатам екзитполів, згідно з якими Володимир Зеленський і Петро Порошенко виходять у другий тур, залишаючи Юлію Тимошенко «за бортом», повідомляє в понеділок, 1 квітня, «Информатор».

Так, британська The Guardian, говорячи про перемогу Володимира Зеленського в першому турі, написала, що багато українців побоюються, що відсутність досвіду у Зеленського поставить під загрозу країну, яка зіштовхнеться з війною проти підтримуваних Росією сепаратистів на південному сході.





Французька газета Le Monde повідомила: «Комік Володимир Зеленський, політичний новачок, переміг в першому турі президентських виборів в Україні в неділю, 31 березня. Незважаючи на сумніви його критиків щодо його здатності управляти і невизначеності щодо його програми, цей нетиповий кандидат в повній мірі виграв через свій статус новачка - сильної тенденції в Україні після багатьох років важких економічних труднощів і корупційних скандалів».

The Independent зазначила, що між другим і третім місцем (Порошенко і Тимошенко) розрив виявився меншим, ніж очікувалося. «Шоумен Володимир Зеленський зайняв перше місце на президентських виборах в Україні. Але справжня драма недільних виборів полягала в тому, що різниця між другим і третім місцями була меншою, ніж очікувалося. Різниця в менш 4% підняла перспективу тривалих протестів і юридичних суперечок», - йдеться в статті.

Польська щоденна Gazeta Wyborcza вважає, що спроби зібрати людей на наступний Майдан будуть вже зараз і, ймовірно, після другого туру 21 квітня. За даними автора статті, перед Україною - тривалий час невизначеності. Адже остаточний підсумок президентських виборів, з яким погодяться всі претенденти на крісло, відбудеться нескоро.

Американські ЗМІ, включаючи The Washington Post, повідомляють про численні підкупи виборців.

«Вибори були затьмарені твердженнями про широкомасштабне скуповування голосів. Поліція заявила, що тільки за один день голосування вона отримала більш ніж 1600 скарг на порушення в додаток до сотень раніше поданих заяв про шахрайство, включаючи спроби хабарництва і винесення виборчих бюлетенів з виборчих дільниць. Як і популярний кіноперсонаж, якого він грає, Зеленський зробив корупцію головною темою своєї кампанії. Він запропонував довічну заборону на заняття державних посад для всіх, хто засуджений за хабарництво. Він також закликав до прямих переговорів з Росією про припинення конфлікту на сході України», - пише видання.

У статті також стверджується, що відсутність у Зеленського політичного досвіду сприяла його популярності серед виборців на тлі широкого розчарування політичною елітою країни.





Американська медіа-організація в сфері політичної журналістики Politico також опублікувала інформацію про вибори в Україні.

«Бізнесмен-мільярдер Порошенко, обраний після Євромайдану в 2014 році, з усіх сил намагався покласти край війні в країні з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України і виконати обіцяні реформи, які привели його до влади. Незважаючи на те, що в останні тижні Порошенко набрав оборотів, народне невдоволення його керівництвом глибоко вкоренилося в масах. Це розчарування і відчинило двері для Зеленського, чия єдина заслуга в українській політиці - зіграти президента в телесеріалі під назвою Слуга народу, популярній сатирі про вчителя, який зайняв найвищу посаду в країні», - повідомляє Politico.

Центральна виборча комісія станом на 15:05 опрацювала 81,43% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України. Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,41%. За Петра Порошенка проголосували 16,01% виборців.