ЦВК опрацювала понад 80% протоколів
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Розсилка
Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський
Центральна виборча комісія станом на 15:05 опрацювала 81,43% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.
Відповідні дані оприлюднені на інформаційному табло в прес-центрі та на сайті ЦВК.
Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,41%.
За Петра Порошенка проголосували 16,01% виборців.
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Зеленський Володимир Олександрович30.41%
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Порошенко Петро Олексійович16.01%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.25%
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Бойко Юрій Анатолійович11.56%
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Гриценко Анатолій Степанович7.02%
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Смешко Ігор Петрович5.95%
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Ляшко Олег Валерійович5.28%
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Вілкул Олександр Юрійович4.31%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.65%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.61%
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Шевченко Олександр Леонідович0.56%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.23%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.18%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Юлія Тимошенко набирає 13,25%, Юрій Бойко - 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%, Ігор Смешко – 5,95%, Олег Ляшко – 5,29%.
Крім того, Олександра Вілкула підтримали 4,3% виборців, Руслана Кошулинського - 1,65%.
Інші кандидати набирають менше 1%.
Також нагадаємо, що Центральна виборча комісія отримала перший оригінал протоколу окружної виборчої комісії про результати голосування на чергових виборах президента України.