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    ЦВК опрацювала понад 80% протоколів

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    ЦВК опрацювала понад 80% протоколів

    Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський

    Центральна виборча комісія станом на 15:05 опрацювала 81,43% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

    Відповідні дані оприлюднені на інформаційному табло в прес-центрі та на сайті ЦВК.

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    Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,41%.

    За Петра Порошенка проголосували 16,01% виборців.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.41%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.01%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.25%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.56%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.02%
    • Смешко Ігор Петрович
      5.95%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.28%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.31%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.65%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.61%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.56%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.23%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.18%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Юлія Тимошенко набирає 13,25%, Юрій Бойко - 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%, Ігор Смешко – 5,95%, Олег Ляшко – 5,29%.

    Крім того, Олександра Вілкула підтримали 4,3% виборців, Руслана Кошулинського - 1,65%.

    Інші кандидати набирають менше 1%.

    Також нагадаємо, що Центральна виборча комісія отримала перший оригінал протоколу окружної виборчої комісії про результати голосування на чергових виборах президента України. 

     

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