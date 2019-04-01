ЦВК опрацювала понад 80% протоколів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський

Центральна виборча комісія станом на 15:05 опрацювала 81,43% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

Відповідні дані оприлюднені на інформаційному табло в прес-центрі та на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,41%.

За Петра Порошенка проголосували 16,01% виборців.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Юлія Тимошенко набирає 13,25%, Юрій Бойко - 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%, Ігор Смешко – 5,95%, Олег Ляшко – 5,29%.

Крім того, Олександра Вілкула підтримали 4,3% виборців, Руслана Кошулинського - 1,65%.

Інші кандидати набирають менше 1%.

Також нагадаємо, що Центральна виборча комісія отримала перший оригінал протоколу окружної виборчої комісії про результати голосування на чергових виборах президента України.