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    Політика

    У виборах президента взяли участь майже 18,9 млн українців

    • Розсилка
    У виборах президента взяли участь майже 18,9 млн українців

    Загальна явка виборців склала 62,72%

    У голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 873 898 виборців із 30 057 510 осіб, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування. Такі дані оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії, станом на 12:00. 

    Зокрема, 18 818 967 виборців проголосувало на виборчих округах в Україні і 54 931 – за закордонних округах.

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    Таким чином, загальна явка виборців по Україні і закордонних округах складає 62,72%.

    Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по Україні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

    На минулих президентських виборах 2014 року явка виборців по Україні становила 59,48%. Найбільша явка була в 1991 році – 84,16%.

    Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.5%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.2%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.2%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.6%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.0%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.0%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.2%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.3%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.7%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%
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