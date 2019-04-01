У виборах президента взяли участь майже 18,9 млн українців
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Розсилка
Загальна явка виборців склала 62,72%
У голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 873 898 виборців із 30 057 510 осіб, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування. Такі дані оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії, станом на 12:00.
Зокрема, 18 818 967 виборців проголосувало на виборчих округах в Україні і 54 931 – за закордонних округах.
Таким чином, загальна явка виборців по Україні і закордонних округах складає 62,72%.
Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по Україні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.
На минулих президентських виборах 2014 року явка виборців по Україні становила 59,48%. Найбільша явка була в 1991 році – 84,16%.
Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.
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Зеленський Володимир Олександрович30.5%
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Порошенко Петро Олексійович16.2%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.2%
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Бойко Юрій Анатолійович11.6%
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Гриценко Анатолій Степанович7.0%
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Смешко Ігор Петрович6.0%
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Ляшко Олег Валерійович5.2%
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Вілкул Олександр Юрійович4.3%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.7%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
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Безсмертний Роман Петрович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%