У виборах президента взяли участь майже 18,9 млн українців



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Загальна явка виборців склала 62,72%

У голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 873 898 виборців із 30 057 510 осіб, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування. Такі дані оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії, станом на 12:00.

Зокрема, 18 818 967 виборців проголосувало на виборчих округах в Україні і 54 931 – за закордонних округах.

Таким чином, загальна явка виборців по Україні і закордонних округах складає 62,72%.

Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по Україні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

На минулих президентських виборах 2014 року явка виборців по Україні становила 59,48%. Найбільша явка була в 1991 році – 84,16%.

Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.

Вибори Президента України 2019