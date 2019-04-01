«Не Галкін і не Петросян». На що готовий Порошенко, аби перемогти у другому турі репортаж

17% для Порошенка – нищівна поразка. Але Петро Олексійович не з тих, кого такі «дрібниці» зупиняють…

Чинний президент Петро Порошенко не поспішав голосувати за себе: 31 березня він прийшов на дільницю після 12-ї. На той момент його головні конкуренти Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко вже «відстрілялись».

Порошенко голосував на Печерську. У Центральний будинок офіцерів він завітав з великою родиною. За руку вів малого онука і перед камерами випромінював піднесений настрій. «Очікую від виборів перемоги України і своєї теж», – сказав журналістам глава держави.

Вже через кілька годин стане відомо: «за Україну і Порошенка» голосував лише кожен шостий виборець. Для політика, який п’ять років тому з тріумфом виграв уже в першому турі, цей результат – нищівна поразка. Але Петро Олексійович не з тих, кого такі «дрібниці» зупиняють…

Команда Порошенка за три тижні збирається «сотворити чудо» і зробити його президентом знову. Чи можливо це, «Главком» з’ясовував увесь вчорашній день у виборчому штабі глави держави.

На виборчу дільницю президент прийшов зі всією родиною, крім молодшого сина

«Перший поїзд пішов»

«Сьогодні Господь послав нам сонечко і відбуваються позитивні речі. Вчора пішов перший поїзд на Маріуполь, сьогодні зранку я привітав Олександра Усика з перемогою», – тішив себе Порошенко добрими знаками на дільниці. Але особливого бажання спілкуватися з журналістами у нього не було. Після коротких коментарів, загальних фраз, і чергових посмішок у щільному оточенні охорони глава держави поспішив покинути приміщення дільниці.





Одночасно з главою держави на цю ж дільницю прийшов і нардеп від Блоку Петра Порошенка, Дмитро Білоцерковець. «Це просто збіг! Я не знав, що президент голосуватиме саме у цей час», – переконував депутат президента

Виборчий штаб Порошенка на той момент вже відкрив свої двері. Але зранку до нього завітали лише найнесамовитіші журналісти. Робити там дійсно не було чого. Ключові члени команди Порошенка з’явились лише увечері. Місія у них була одна: демонструвати, що низький рівень підтримки Порошенка – це перемога.

Втім про журналістів у штабі таки попіклувались: вдосталь їжі та напоїв, бригади швидкої допомоги та численна охорона… Однак це вже швидше була турбота не про гостей, а про господарів. Окрім чоловіків спортивної статури, виставлених по периметру Мистецького арсеналу, представники Управління держохорони розосередились і серед гостей: чоловіки із серйозними обличчями сиділи і за столиками імпровізованого кафе, і у прес-центрі.





У штабі Порошенка іжі вистачило на всіх

Годували гостей здебільшого закусками: сандвічами, бургерами, сосисками, пирогами й кексами. З напоїв – кава, чай, соки та вода. Алкоголем, на відміну від штабу «Зе», у Порошенка не частували. Штабісти запевнили: меню складали не вони – довірилися кейтеринговій компанії, яка самостійно підібрала страви, виходячи із бюджету. Технічне забезпечення роботи штабу цього дня доручили компанії «Зінтеко».





Лікарі чергували у предвиборчому штабі президента

Швидка допомога – теж не зайва річ. Лікар однієї з бригад розказав «Главкому», що на масових заходах такого штибу йому вже доводилось допомагати. Найчастіше дається взнаки нервова напруга, у людей підвищується тиск. Втім, на щастя, нікому з присутніх у штабі Порошенка допомога медиків цього дня не знадобилася. Задачу мінімум для першого туру команда президента дійсно виконала. За попередніми даними екзит-полів, які отримував штаб, Порошенко впевнено проходив далі. Це робило атмосферу якщо й не піднесеною, то набагато легшою. Принаймні, якщо порівнювати з тим, що у цей час відбувалось у штабі Тимошенко.

За Тимошенко після Бойка!

До моменту, коли закрились виборчі дільниці, до журналістів відряджали главу фракції БПП Артура Герасимова. Чекати від нього якихось сенсацій преса не звикла, але у цей особливий день за депутатом бігали десятки камер. Окрім очікуваних заяв про «перемогу лідера», Герасимов закликав конкурентів «відповідально ставитися до подій в Україні» та не зривати вибори президента. Це була реакція на свіжі повідомлення про події під ЦВК: там вже збиралися невідомі особи. Нардеп запевнив, що всі міжнародні спостерігачі поки не фіксували значних порушень. Тому будь-які акції розцінюються, як спроба вплинути на результати виборів.

Тим часом, верхівка БПП мала справи куди важливіші, ніж спілкування з журналістами. Реальний штаб перемістився до кабінету Олександра Турчинова. Секретар РНБО саме цього дня святкував 55-річчя. І між привітаннями та тостами, команда Порошенка там збирала дані, які надходили з усієї України та від соціологів.

За даними джерел «Главкому», коли надійшли перші дані екзит-полів, найближче оточення Порошенка навіть підняло келихи за те, аби Тимошенко не дісталось і третє місце. Таке побажання було викликане не лише спортивним інтересом. У певний момент соціологи дійсно показали, що у Юрія Бойка результат майже на рівні ЮВТ. І за розрахунками членів штабу Порошенка, з четвертого місця найзапеклішій конкурентці було б важко галасувати, оскаржувати вибори і заявляти про якісь махінації. Та вже ближче до вечора, коли дані опитувань були повнішими, запал минув.

Дані екзит-полів демонстрували у штабі Порошенка на великому екрані

Впливовий керівник штабу президента, нардеп Сергій Березенко під’їхав до Мистецького арсеналу лише біля 19-ї. Він впевнено попрямував до входу, але дзвінок мобільного різко змінив його плани. Березенко повернувся, сів у машину і знову кудись поїхав. У штаб народний депутат вже повернувся з президентом.





Сергій Березенко

Штаб почав наповнюватися відомими обличчями лише біля 20-ї. Радник президента Юрій Бірюков, пройшовши через охорону, першим ділом запитав: «А где тут еда?».





Юрій Бірюков

Більш упізнаваний міністр культури Євген Нищук був змушений відповідати на питання журналістів. Хтось жартівливо запитував, чи не збирається урядовець провести сьогоднішній захід у штабі. «Главком» же поцікавився останнім скандалом у сфері, якою безпосередньо опікується Нищук. За нашими даними, до Дня театру готувалось рішення про присвоєння статусу «Національного» київському Молодому театру, який відзначає своє сторіччя. Але в останній момент президент передумав. За словами джерел «Главкома», це сталось, тому що у скандальному серіалі «Слуга народу» знімається багато акторів театру, зокрема Станіслав Боклан, Дмитро Суржиков, Катерина Кістень. Міністр, який був явно заскочений цим питанням, запевнив, що взагалі не в курсі цієї теми.





Євген Нищук

Дещо дивно було бачити у штабі міністра інфраструктури Володимира Омеляна. В уряді він за квотою «Народного фронту». Але сам міністр, над яким ще рік-два тому збирались хмари, давно не приховує: він тепер – команда президента. Чи не тому, справи, які були порушені проти Омеляна НАБУ, заморожені? Відповідаючи на запитання «Главкома» щодо перебігу судових слухань, Омелян відповів так: «Я нею не цікавився. Наскільки я знаю, вона зараз перебуває у суді. Я свого часу надав усі пояснення і вважаю, що ця справа штучна».

За лічені хвилини до 20-ї у штаб гаранта гуртом зайшли інші соратники Порошенка. Увагу преси на себе взяли жінки: перший віце-спікер Ірина Геращенко, голова парламентського Комітету Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе, нардеп Оксана Білозір. Усі вони випромінювали посмішки, даючи зрозуміти, що нинішній результат набагато кращий від того, що могло трапитись. Подалі від журналістів були помічені Олексій Гончаренко, Дмитро Білоцерковець. Втім прийшли вони всі точно не для того, щоб задовольняти пресу. Бурхливі овації під час виступу Порошенка забезпечував саме цей бойовий загін.

Порошенко оголошує мобілізацію патріотів

Петро Порошенко прибув приблизно о 20.25. На той момент зі сцени вже були оголошені усі основні екзит-поли. Всі вони давали президенту впевнене друге місце.

Порошенко почав промову дуже піднесено: привітав присутніх із тим, що вибори відбулися і що Кремлю не вдалося реалізувати свій сценарій виборів вже у першому турі.

Порошенко подякував виборцям за підтримку і висловив надію на її значне зростання у другому турі. Президент сказав, що ці вибори пройшли по-європейськи демократично. «У нас сьогодні скарг було навіть менше, ніж у 2014 році», – заявив він.

Петро Порошенко

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію українських патріотів, зокрема з тими кандидатами, які не потрапили до другого туру. «Доля звела мене з маріонеткою Коломойського. Коломойського ми не допустимо. Я починаю боротьбу за виграш у другому турі», – чеканив з суфлера заздалегідь заготовлений текст президент. Він також нагадав, що за що б він не взявся – виграє. «За безвіз чи Томос, у нас все вдається», – підбадьорював команду Порошенко.

Результати екзит-полів Порошенко (а вони показували, що за п’ять років його підтримка знизилась утричі) прокоментував так: «Це – суворий урок для мене і для всієї нашої команди. Це є абсолютно серйозний привід для ретельної роботи над помилками, допущеними протягом останніх років. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Я керувався у своїй роботі не рейтингами, не був політиканом. Я робив все, що від мене залежить для того, щоби рухати Україну вперед».

Порошенко також звернувся до молоді (основний електорат Зеленського). Президент зазначив, що почув цих людей та попросив їх «почути і його». Порошенко підкреслив, що його зусилля із закріплення у Конституції членства у НАТО та Євросоюзі і певні кроки на шляху до цього робляться саме для молоді.

Не обійшлося і без жорстких докорів на адресу Зеленського. Глава держави нагадав, що президенту України доведеться розмовляти з главою держави-агресора, і це буде «не Галкін і не Петросян», а Путін. Крім того досить агресивно Порошенко запропонував українцям посміятися лише сьогодні у День дурня, 1 квітня, після чого відкинути жарти (і, очевидно, припинити підтримувати «Зе»).

Не забув Порошенко зі сцени у штабі нагадати свій слоган, з яким він йшов на вибори: «Армія, мова, віра».

А от подякувати за підтримку дружині Марині, яка тихенько сиділа на першому ряді просто перед ним, забув. Про першу леді гарант згадав вже коли зійшов зі сцени і почав рухатися до виходу: мовляв, Марині ці передвиборчі перегони далися непросто, тому і їй спасибі. Чому непросто – в вже не уточнив. Власне, як не вважав за потрібне пояснити журналістам, де він збирається знаходити у другому турі понад 30% голосів. А таке в Україні ще не вдавалося нікому…

Не готові були говорити про план на ці три тижні і найближчі соратники президента. «Сірий кардинал» БПП, друг та бізнес-партнер Порошенка, нардеп Ігор Кононенко не зміг сказати, хто з першої сімки кандидатів готовий публічно висловити підтримку президенту. «Дочекаймося офіційних результатів ЦВК», – відбивався від журналістів депутат, який за три дні до виборів став фігурантом скандального журналістського розслідування про корупцію в енергетиці. Навіть у день виборів у штабі його діставали запитаннями про це. Зокрема радіо «Свобода» цікавилось, чи впізнав свій голос Кононенко на записах, які були оприлюднені. Депутат відповів двозначно: пообіцяв зустрітися з журналістами в Європейському суді і там відповісти на всі запитання.

Президент Петро Порошенко подякував першій леді за підтримку

Працівники ж штабу, який за 30 хвилин майже спорожнів, ділились підсумками важливого дня. «Ігор Олександрович (мова про Ігоря Гриніва, - «Главком»), звичайно, олдскульний політтехнолог, але він єдиний провів цілісну кампанію для кандидата», - гордо пояснював один з аналітиків. Але за рахунок яких резервів збираються рятувати ситуацію у другому турі тут ще не знають. Очевидно, ставка робитиметьмя на подальше нагнітання ситуації, аби максимально мобілізувати виборця, якого у Порошенка називають патріотичним.

Сам Гринів у цей день перед журналістами не з’явився. Перед ним тепер постало наступне надзавдання, у вирішення якого поки що мало хто вірить.

Наталія Сокирчук, Микола Підвезяний, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»