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    Новини

    Центрвиборчком прийняв перший протокол із мокрою печаткою

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    Центрвиборчком прийняв перший протокол із мокрою печаткою

    Комісія розпочала безперервне засідання, у ході якого будуть прийматися протоколи від окружних виборчих комісій

    Центральна виборча комісія отримала перший оригінал протоколу окружної виборчої комісії про результати голосування на чергових виборах президента України.

    Відповідний протокол на засіданні ЦВК у понеділок передала ОВК 51-го територіального виборчого округу.

    Наразі Центрвиборчком розпочав безперервне засідання, у ході якого будуть прийматися протоколи від окружних виборчих комісій і яке завершиться складенням підсумкового протоколу про результати голосування на виборах президента 31 березня.

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    ОВК №51 знаходиться у смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області, до її складу входить лише дві дільничні виборчі комісії.

    У голосуванні на 51-му окрузі взяли участь 895 виборців.

    Згідно з результатами виборів, найбільшу підтримку в окрузі отримав Юрій Бойко - за нього віддали свої голоси 31,28% виборців.

    На другому місці - Петро Порошенко (27,82%), на третьому - Володимир Зеленський (27,37%).

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.41%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.01%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.25%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.56%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.02%
    • Смешко Ігор Петрович
      5.95%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.28%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.31%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.65%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.61%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.56%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.23%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.18%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Олександра Вілкула підтримали 3,12% виборців округу, Юлію Тимошенко - 2,45%, Олега Ляшка - 2,23%.

    Решта кандидатів набрали менш як 1%, а за 17 кандидатів не проголосував жоден виборець.

    Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія станом на 12 годину опрацювала 70,03% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

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