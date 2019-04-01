Центрвиборчком прийняв перший протокол із мокрою печаткою



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Комісія розпочала безперервне засідання, у ході якого будуть прийматися протоколи від окружних виборчих комісій

Центральна виборча комісія отримала перший оригінал протоколу окружної виборчої комісії про результати голосування на чергових виборах президента України.

Відповідний протокол на засіданні ЦВК у понеділок передала ОВК 51-го територіального виборчого округу.

Наразі Центрвиборчком розпочав безперервне засідання, у ході якого будуть прийматися протоколи від окружних виборчих комісій і яке завершиться складенням підсумкового протоколу про результати голосування на виборах президента 31 березня.

ОВК №51 знаходиться у смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області, до її складу входить лише дві дільничні виборчі комісії.

У голосуванні на 51-му окрузі взяли участь 895 виборців.

Згідно з результатами виборів, найбільшу підтримку в окрузі отримав Юрій Бойко - за нього віддали свої голоси 31,28% виборців.

На другому місці - Петро Порошенко (27,82%), на третьому - Володимир Зеленський (27,37%).

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Олександра Вілкула підтримали 3,12% виборців округу, Юлію Тимошенко - 2,45%, Олега Ляшка - 2,23%.

Решта кандидатів набрали менш як 1%, а за 17 кандидатів не проголосував жоден виборець.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія станом на 12 годину опрацювала 70,03% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

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