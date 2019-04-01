Центрвиборчком прийняв перший протокол із мокрою печаткою
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Комісія розпочала безперервне засідання, у ході якого будуть прийматися протоколи від окружних виборчих комісій
Центральна виборча комісія отримала перший оригінал протоколу окружної виборчої комісії про результати голосування на чергових виборах президента України.
Відповідний протокол на засіданні ЦВК у понеділок передала ОВК 51-го територіального виборчого округу.
Наразі Центрвиборчком розпочав безперервне засідання, у ході якого будуть прийматися протоколи від окружних виборчих комісій і яке завершиться складенням підсумкового протоколу про результати голосування на виборах президента 31 березня.
ОВК №51 знаходиться у смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області, до її складу входить лише дві дільничні виборчі комісії.
У голосуванні на 51-му окрузі взяли участь 895 виборців.
Згідно з результатами виборів, найбільшу підтримку в окрузі отримав Юрій Бойко - за нього віддали свої голоси 31,28% виборців.
На другому місці - Петро Порошенко (27,82%), на третьому - Володимир Зеленський (27,37%).
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Зеленський Володимир Олександрович30.41%
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Порошенко Петро Олексійович16.01%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.25%
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Бойко Юрій Анатолійович11.56%
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Гриценко Анатолій Степанович7.02%
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Смешко Ігор Петрович5.95%
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Ляшко Олег Валерійович5.28%
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Вілкул Олександр Юрійович4.31%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.65%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.61%
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Шевченко Олександр Леонідович0.56%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.23%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.18%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Олександра Вілкула підтримали 3,12% виборців округу, Юлію Тимошенко - 2,45%, Олега Ляшка - 2,23%.
Решта кандидатів набрали менш як 1%, а за 17 кандидатів не проголосував жоден виборець.
Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія станом на 12 годину опрацювала 70,03% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.