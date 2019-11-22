ДАІшник, який переслідував євромайданівця, отримає «моральну компенсацію» у 300 тисяч



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Сергій Прохор був активістом Революції гідності, його двічі били силовики

Працівника ДАЇ звинувачували у фальсифікації протоколу щодо активіста

Богунський районний суд Житомира присудив 300 000 моральної компенсації колишньому співробітнику ДАІ Вікторові Тищенку, якого звинувачували у фальсифікації протоколу проти учасника Євромайдану Сергія Прохора. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат і член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

Він розповів, що Сергій Прохор був активістом Революції гідності, його двічі били силовики. Крім того, його машину було помічено в поїздці до резиденції колишнього президента Віктора Януковича в Межигір'я.

«За стандартною схемою, на підставі «липового» рапорту, інспектор ДАІ Віктор Тищенко склав на Прохора протокол, що він нібито не зупинився на вимогу ДАІ по дорозі в Межигір'ї. Але жодного доказу, що за кермом був саме Прохор... Прохор узагалі був в іншому місці і 4 свідки це підтвердили», - написав Маселко.

За позовом Прохора прокуратура швидко закінчила розслідування і передала обвинувальний акт проти Тищенка в суд. Суддя двічі виправдовував Тищенка, але Апеляційний суд обидва рази скасовував це рішення. Втретє виправдувальний вирок не було скасовано апеляцією, а в 2018 році Верховний Суд ухвалив, що ніби-то надані стороною обвинувачення докази не доводять вини інспектора.

«Судді вирішили, що прокуратура не довела наміру ДАІвця на підробку документа. Те, що під час складання протоколу не було жодного доказу водіння Прохором автомобіля, але ДАІвець зробив його винуватим, на думку суддів, зовсім не доводить вини співробітника», - висловився адвокат.

Після виправдувального вироку Тищенко почав вимагати від держави відшкодування моральної шкоди за те, що його несправедливо судили, і в підсумку Житомирський суд задовольнив його позов.

Маселко підкреслив, що йому відомий тільки один випадок компенсації учасникові Майдану, побитого силовиками. Йому суд присудив 250 000 гривень, тоді як Тищенкові - 300 000 гривень.