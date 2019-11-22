Поліція нарахувала близько 5 тис. людей на віче в центрі Києва (фото, відео)



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На Майдані Незалежності відбулося віче з нагоди річниці початку Революції Гідності Фото: Нацполіція

Заходи до Дня Гідності та Свободи відбулися без порушень

У четвер, 21 листопада, у центрі Києва відбулися заплановані акції до Дня Гідності та Свободи. Найбільша кількість учасників перебувала на столичному Майдані Незалежності, де проходило віче з нагоди річниці початку Революції Гідності.

Упродовж дня працівники поліції, нацгвардійці та патрульні поліцейські забезпечували охорону громадського порядку у місцях проведення заходів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Жодних правопорушень не було. За нашими підрахунками, на віче перебувало більше 5000 людей і до охорони порядку було задіяно близько 1000 поліцейських і нацгвардійців. Традиційно працювали поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки. Все пройшло спокійно», - зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Як повідомляв «Главком», 21 листопада увечері на Майдані Незалежності відбулося віче «У нас є гідність». У центрі столиці зібралися тисячі людей, що вимагали зупинити розведення військ і сил на лінії розмежування, а також скасувати реалізацію «формули Штайнмаєра». Активісти вийшли з плакатами «Не продається», «Банду геть», «Ні репресіям», «Досить нас розводити».