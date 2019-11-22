«Дайте $100 млрд». Відомий дипломат порівняв Коломойсього з Януковичем



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І Янукович, і Коломойський мислять категоріями грошей, а треба мислити категоріями цінностей, - дипломат

«Риторика шантажу наших ключових партнерів була характерна для часів Януковича», - Констянтин Єлісєєв

Український дипломат і найвпливовіший зовнішньополітичний радник експрезидента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв в інтерв’ю «Главкому» сказав, що заяви Коломойського викликають у нього відчуття дежавю.

За словами дипломата, риторика шантажу наших ключових партнерів, передусім Євросоюзу, була характерна для часів Януковича.

«Пам’ятаєте, як Янукович у 2013 році казав лідерам Європейського Союзу, що якщо ви не дасте 160 млрд євро компенсації, то ми не підпишемо Угоду про асоціацію? Закінчилося тим, що він цю угоду не підписав, поїхав до Росії, отримав 3 млрд. ефемерних грошей. А далі був Майдан. Схоже щось і тут відбувається», - вважає Єлісєєв.

Дипломат говорить, що «і Янукович, і Коломойський мислять категоріями грошей, а треба мислити категоріями цінностей».

«Революція гідності вийшла не за гроші, а за цінності. І це, на мій погляд, відрізняє нас від того ж Коломойського, або від тих людей, які перебувають в його оточенні. До тих пір, поки ми все мірятимемо виключно грошима, ми не вступимо ні в ЄС, ні в НАТО», - сказав Єлісєєв.

Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський заявив про те, що фінансування МВФ може бути замінено позикою з Росії, і це помирить дві країни.

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