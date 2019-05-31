Данилюк анонсував засідання РНБО щодо Донбасу



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Засідання Ради нацбезпеки і оборони України

Перше повноцінне засідання РНБО буде присвячене проблемам на Сході

Наступне повноцінне засідання РНБО буде присвячене проблемі Донбасу.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

«Сьогодні була нарада. Перше повноцінне засідання буде присвячене проблемам на Сході...з війною на Сході. Після цього буде ще одне засідання з питань енергетики», - цитує Данилюка Еспресо.TV.

Нагадаємо, 31 травня на засіданні Ради національної безпеки та оборони України піднімалось питання наявності «смотрящих» у вугільній промисловості

До слова, Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки.