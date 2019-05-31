На першому засіданні РНБО обговорювали «смотрящих» на шахтах



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На нараді з правоохоронців був присутнім глава МВС Арсен Аваков

Креівники правоохоронних органів пообіцяли розібратись зі смотрящими

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України піднімалось питання наявності «смотрящих» у вугільній промисловості. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк.

«Так звані «смотрящі» існують. Це просто корупція. Цим мають займатися правоохоронні органи. Сьогодні ми обговорювали ситуацію, коли дуже багато державних підприємств де-факто є приватними компаніями», - сказав Данилюк.

«Нібито власність державна, але отримані гроші приватизовані», - розводив руками Данилюк.

За таких умов будь-яке регулювання просто не працює.

Секретар РНБО відмітив, що правоохоронні органи, які були присутні на нараді, взяли це до уваги і будуть розбиратися з цією ситуацією.