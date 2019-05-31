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    Політика

    Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки

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    Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки

    Президент вивів зі складу РНБО чотирьох колишніх чиновників і увів сім посадових осіб

    Володимир Зеленський призначив себе головою Ради нацбезпеки.

    «Головою Ради національної безпеки і оборони України є Зеленський Володимир Олександрович - Президент України», - говориться в указі №340/2019.

    Також до персонального складу РНБО указом введені перший заступник глави СБУ Іван Баканов, глава Адміністрації президента Андрій Богдан, його заступники Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, секретар Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу Руслан Хомчак.

    Зі складу Ради національної безпеки і оборони вивели колишніх главу АП Ігоря Райніна, секретаря Олександра Турчинова, начальника Генштабу Віктора Муженка та міністра інформполітики Юрія Стеця.

    Нагадаємо, сьогодні має пройти перше засідання РНБО в оновленому складі. Основні питання, які будуть на ньому розглядатися, - реформа в енергетичній сфері та аварія на шахті у Львівській області.

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