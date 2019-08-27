Данилюк: Служба фінансових розслідувань буде саме аналітичним, а не силовим центром



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Фото: facebook.com/alex.danylyuk

Секретар РНБО упевнений, що діяльність нової Служби сприятиме зростанню інвестиційної привабливості України

Нова Служба фінансових розслідувань буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним запобігати злочинам у фінансовій сфері. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк на нараді з питань підготовки законопроєкту «Про Службу фінансових розслідувань», пише пресслужба РНБО.

Фото: facebook.com/alex.danylyuk

Зокрема, вона займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та вчинення таких злочинів. Це, на переконання секретаря РНБО, сприятиме зростанню інвестиційної привабливості України.

Як правоохоронний орган, Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, що здійснюватиметься після проведення ретельної аналітичної роботи, зазначив Данилюк.

Як повідомлялось, кількість працівників СФР не має перевищувати 3 тис осіб. Чисельність нової структури визначатиметься за рішенням Кабінету міністрів. Для забезпечення прозорості відбору співробітників до нової Служби буде створено спеціальну комісію. Її членами зможуть стати представники громадськості, наукової спільноти та іноземних партнерів, поінформував Данилюк.

Як зазначили в РНБО, у нараді з питань підготовки законопроєкту про СФР взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова Державної податкової служби Сергій Верланов, заступник голови Служби безпеки України Олександр Карпенко, представники Генеральної прокуратури України, народні депутати та радники секретаря РНБО України.